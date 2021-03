Antonella González: «Se puede ser madre y competir en alto nivel»

Antonella González habló de la imagen que recorrió el país. Dijo que hay que seguir peleando para equiparar al masculino y habló del presente de Rocamora.

Antonella González es de las entrañas de Rocamora. Hija del recordado tucumano González y Chiqui Giqueaux se crió en el club de La Histórica donde hoy juega la Liga Nacional Femenina de básquet y es dirigida por su hermana Lali. La base de 30 años fue furor este fin de semana en las redes luego de que se viralizara la foto dándole la teta a su hija de 11 meses, Mady, en el entretiempo del partido ante Vélez en el estadio de Obras que se disputó el domingo.

“Aún sigo sorprendida porque es algo normal, pero bueno bienvenido para sirva de ejemplo para mostrar que se puede ser madre y hacer deportes”, señaló en diálogo con Radio La Red de Paraná. Antu habló de “la foto”, el gran presente de Rocamora que viene de ganar sus partidos de visitante ante Ferro y Vélez y se ilusiona con la Básquet definición. “Está para cualquiera”, declaró entusiasmada en la previa de la recta final para que finalice la temporada regular.

“La verdad que no paro de sorprenderme por la repercusión. A cada rato me llega una imagen o alguna noticia sobre lo que pasó el fin de semana porque para mí es algo natural, no lo tomo de otra manera. Para una madre es algo natural”, contó la jugadora del Rojo, quien dio precisiones de su doble rol.

Antonella González le dio la teta a su hija Mady de 11 meses en el entretiempo del partido ante Vélez por la Liga Nacional Femenina.

“Ella me acompaña siempre, sobre todo este fin de semana por el hecho que tiene que tomar la teta. Siempre le doy de comer antes de llegar al estadio y ella ya había tomado, pero bueno llegó un momento en que estaba un poco inquieta y a mí se me habían cargado las mamas así que nos miramos con mi hermana y le pedí que la traiga y ahí nos ayudamos entre la dos. Mady y yo necesitábamos un poquito de cada una”, expresó sobre el momento.

“Fue un ratito en el entretiempo cuando bajamos los decibeles y después volvimos a la cancha”, agregó la base que disputó 25 minutos y anotó 8 puntos en el triunfo por 61 a 44 que cortó con el invicto del elenco de Liniers.

Mady parece “no tener opción” sobre su futuro ya que sigue los pasos de la familia. Al menos sobre su amor y vínculo por el club. “Ella tiene el juguete y la pelota”, expresó entre risas.

“El club es nuestra segunda casa. Mi papá y mi mamá vivieron en el club y nosotros atrás de ellos. Es un estilo de vida y Mady lo está viviendo”, expresó. La base dijo que esté tipo de repercusión del deporte femenino “hay que sacarle provecho para seguir peleando por la igualdad”.

“No es fácil, está cambiando, pero falta muchísimo para equiparar o igualar a los varones porque hay grandes diferencias. No solo en lo económico por lo que ganan sino en cuánto a los sponsor. Cuesta el doble poder conseguirlos para poder bancar jugar las Liga y los viajes”, remarcó. Al mismo tiempo envió un claro mensaje y destacó que “se puede ser madre”.

“Se puede volver al ruedo, no es una locura. Muchos piensan que después de ser madre no se puede competir al máximo nivel y sí se puede. Rocío Díaz también es madre y está en un gran nivel. Creo que somos un ejemplo para las mujeres que no se animan. La vida deportiva no termina ahí. Obvio que necesitás del apoyo de todos, de la familia, los amigos, el club. Estoy súper agradecida con el club porque si tiene que estar en un entrenamiento está, en los viajes ni hablar”, reflexionó.

El presente

Rocamora suma cuatro triunfos y dos derrotas en la Liga y para González “era fundamental” conseguir el triunfo en la gira por Buenos Aires. “Los dos partidos eran difíciles sobre todo el de Vélez porque venía invicto y muy bien. Pero ganar nos posicionaba de otra manera y por suerte se dio”, analizó.

En tal sentido declaró que “esta Liga está mucho más peleada que otras” y eso abre un panorama alentador para todos los equipos.

“Todos los equipos han perdido y está muy parejo. Hasta la última fecha no se va a saber qué sucederá”, explicó. En ese marco sostuvo que Rocamora “está apuntando de a poco y partido a partido”. “No nos queremos adelantar y tenemos tres partidos súper importantes que nos van a costar y para eso estamos trabajando.

Además, con el cansancio de tener tres partidos seguidos y nos jugamos muchísimo. Ojalá sea bueno”, manifestó.