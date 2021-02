Una movida solidaria para Thiago

Thiago Martínez fue preseleccionado para ser parte de la Selección Nacional de Básquet Adaptado en el Parapanamericano Juvenil 2021 que se disputará en Colombia. Pero, necesita ayuda para conseguir su silla, debido a que cuesta 127.050 pesos

Las donaciones se reciben en el «Rey del Granel» (9 de Julio 1.209), «Ema Noir Tienda» (3 de Febrero 67) donde cuentan con urnas, «Maraa Pereira» cortará el cabello el lunes 22 y lo recaudado ese día será destinado para Thiago; Juampi Gavino y Cristian Charco cantarán hoy jueves a las 18 horas en el semáforo de 9 de Julio y Constituyentes para recaudar fondo.

En una nota realizada por el colega Marcelo Sgalia, Thiago contaba lo siguiente:

«– ¿Cómo te llegó esta convocatoria?

– “Por correo electrónico. Unos días antes me pidieron unos datos y un mail. Se abrió una bandeja de intrigas. Consulté con otros compañeros que ya estaban en la Selección y me dijeron que podía ser para esto pero que no me apure. Esperé la noticia toda la semana, estaba muy ansioso. Me fui un día a las Termas y dejé el celular, no quería verlo. Cuando volví, lo encendí y vi que tenía la confirmación para estar en el CeNARD este lunes”.

Se emociona, desborda de alegría. Sabe muy bien que ahora viene el sacrificio más duro, pero llegó al lugar que soñó. Entrenamientos, doble turno, dos clubes, estudios médicos, gimnasio y básquet, la ayuda del profesor Joaquín Erramuspe y mil mensajes de aliento para el desafío. La categoría Sub 21 tiene 33 jugadores preseleccionados. A medida que transcurra el año y las concentraciones el cuerpo técnico definirá el plantel final (entre 12 y 14 jóvenes) que representará al país en el ParaPanamericano Juvenil de Bogotá, Colombia, en noviembre.

Thiago es uno de los dos entrerrianos. El otro es Lucas Muller, nacido en Ramírez y jugando hoy al básquet adaptado en Santa Fe. Él ya tiene un recorrido en la Selección Argentina. Con sólo 16 años, el talento de Lucas hace que integre el seleccionado Sub 21, Sub 23 y se perfile para la Mayor. Lucas y Thiago fueron compañeros en el equipo de nuestra ciudad, jugaron juntos algunos Evita hace algunos años. Thiago se rompe en elogios para su amigo, quien siempre lo apoyó».