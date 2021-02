Roció Díaz en el Rojo

Transitando la recta final de la pretemporada las Rojas siguen su preparación en el Julio Cesar Paccagnella sumando juegos amistosos. Una de las nuevas incorporaciones se trata de la base Roció Diaz quien juego en la selección Argentina y el Club Zaninetti de nuestra ciudad, habla de su llegada al Tomás de Rocamora.

Roció Diaz la base de 28 años de 1.60 de altura, cuenta de su llegada la institución y de sus primeros días de entrenamiento: «Un poco inesperada y espontanea, pero yo encantada y agradecida que de parte del club me contacten otro año para ver si surgía la posibilidad de poder jugar, así que es un placer esta vez poder estar. Me está costando un poco mantener el tema del ritmo, porque hace muchísimo tiempo que no tengo contacto con el balón, pero a medida que pasan los entrenamientos me siento un poco mejor». manifestó Roció quien su último paso por la Liga Femenina A2 en España.

Roció jugó en varias selecciones nacionales, Mundial U17 en Francia 2019, U19 en Chile 2011, Juegos ODESUR 2010 en Colombia, cuenta las impresiones del equipo: «Al equipo lo veo muy bien, serio y comprometido, hay muy buen ambiente entres todas las chicas, creo que es clave entender cual es el rol de cada una en el equipo y a partir de ahí, lo único importante es sumar desde el lugar que nos toque».

Las conducidas por Laura Soledad González continúan su preparación en doble turno con miras a lo que será el debut en la Liga Nacional Femenina Rocamora el próximo 13 de febrero antes Obras Sanitarias en el Templo del Rock. El jueves 11 se hará la presentación oficial del equipo en las instalaciones del Club.

Prensa del Club Tomás de Rocamora