No está cortada la frontera?: Difunden en redes sociales imágenes de un edil sanducero en un pub de Colón, Entre Ríos

A través de varios medios de difusión, se hizo pública una fotografía del edil departamental Emanuel Castillo (Frente Amplio) en un pub de Colón donde había actuado la banda tropical Los Cazadores de Argentina.

En la misma publicación del conjunto, se agradece a “@pipa.castillo ex cantante de Sonido Cristal y Grupo Wanco de la ROU que compartió unos temas con Los Caza…”.

En las redes la discusión se centró en cómo hizo Castillo para ingresar a Colón. Sin embargo, (señalan colegas uruguayos) si bien no atendió la llamada de EL TELEGRAFO, respondió a un WhatsApp indicando que “hasta marzo abril no vuelvo a Uruguay. Hace tiempo ya me vine”, comprometiéndose a establecer comunicación el lunes, lo que finalmente no hizo.

También se pudo saber que habría indicado a quienes le consultaron, que viajó a través de Buquebús desde Uruguay a Buenos Aires.

Asimismo, el edil habría comentado que estará en la Argentina hasta marzo o abril y que a Colón fue solo “a buscar unas cosas”, aunque no queda claro, cómo ingresó a la vecina ciudad puesto que se debe realizar una declaración jurada indicando si se entra como “turistas” (cuyo requisito es alojarse en establecimientos rentados); “visitantes de cortesía” (en establecimientos no rentados donde sea recibido por un anfitrión que debe cumplir con contrato de alquiler, impuesto y servicio a su nombre); “visitantes familiares” (donde se debe acreditar la relación familiar), “excursionistas” (persona de la zona de hasta 100 km que visitan Colón por el día sin quedarse a dormir) o “propietarios no residentes” (que comprueben contar con una propiedad a su nombre).

Por otra parte, si bien la Junta está de receso, no hay una nota firmada por éste indicando que se ausentará de su función.

No llamó a la prensa como se había comprometido

Finalmente Emanuel “Pipa” Castillo no se comunicó con EL TELEGRAFO como había quedado pactado. Únicamente publicó un mensaje en su cuenta personal de Facebook, aunque no hizo mención al cuestionamiento que buena parte de los sanduceros realizara en redes sociales tras viralizarse una fotografía donde aparece en un pub de Colón, Entre Ríos: cómo llegó a Argentina.

Ante estos cuestionamientos el presidente de la Departamental del Frente Amplio, Álvaro Guigou, en nombre de ese partido político emitió una declaración en respaldo a Castillo. En la misma indica: “Hablé con el compañero edil Emanuel Castillo. Me comunicó que está por trabajo en Argentina, habiéndose trasladado según lo marcan los protocolos por Colonia-Buenos Aires y sí estuvo en Colón por escaso tiempo. Aún no volverá a Paysandú. Sería bueno que las acusaciones que se hacen sean acompañadas de elementos probatorios”.

Del mensaje se desprende que Castillo informó al Presidente de la colectividad que integra y representa –es edil departamental y segundo vicepresidente de la Junta Departamental– que su ingreso a Argentina fue viajando desde Colonia a Buenos Aires.

Presumiblemente habría viajado en Buquebus –aunque no lo indica–, en cuyo caso surge la posibilidad de un error de interpretación del vocero, puesto que eso es totalmente imposible, dado que la línea Colonia Buenos Aires está suspendida.

El lunes el Frente Amplio se reunió y el tema estuvo en consideración pero aun así no se aceptó que esa información sería incorrecta.

A fines de marzo de 2020, las empresas de transporte fluvial que operan en Colonia del Sacramento suspendieron sus viajes a Buenos Aires. En el caso de Buquebus solamente se autorizaron algunos viajes de la línea Montevideo-Buenos Aires. Recién el miércoles 27 de enero pasado el presidente Luis Lacalle Pou autorizó la “reapertura controlada” del puerto de Colonia para transporte de pasajeros. Llevará semanas que las empresas puedan reiniciar sus viajes, con todas las precauciones que se exigen.

Por otra parte, fue recién el lunes 25 de enero cuando renunció a la murga “La Sinvergüenza” que integraba. Así lo confirmó a EL TELEGRAFO su director responsable, Sebastián González.

Emanuel Castillo, en su cuenta personal de Facebook, respondió vagamente, evitando cuidadosamente indicar cómo ingresó a la Argentina, con estrictas reglas ante la pandemia de COVID-19, muy similares a las del Uruguay.

“Sinceramente no tenía pensado aclarar nada, pero al ver tanta preocupación les cuento que por suerte estoy bien, ya hace un tiempo me vine a radicar a la Argentina. Lamentablemente como a muchos les pasó por falta de trabajo tuvimos que emigrar, muchos a Estados Unidos otros a Europa y algunos como yo elegimos el vecino país”.

“Si quieren juzgarme por esto, háganlo, júzguenme por intentar buscar un nuevo futuro. Les digo que no fue fácil decidirme, pero créanme que fue necesario. No cuestiono las opiniones ni la manera de pensar de cada uno de ustedes, siempre intente ser respetuoso y educado”, agrega.

“Simplemente quiero decir que no maté, no violé, no robé, simplemente emigré como tantos Uruguayos y desde que vine no volví a Paysandú, ni tengo pensado hacerlo”.

Sin embargo, las autoridades están interesadas en conocer cómo Castillo llegó a la vecina orilla.

Por su parte, el coordinador de bancada del Frente Amplio, Marco García, confirmó que “no presentó pedido de licencia a su banca y hasta tanto no lo haga, no podremos tampoco completar la segunda vicepresidencia. El edil es quien debe avanzar en ese sentido”.