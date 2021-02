Los médicos evaluarán el lunes la propuesta del Iosper

La obra social provincial realizó una propuesta de aumentos para destrabar el conflicto con Femer. La entidad que nuclea a los médicos convocó a una reunión para el lunes donde se evaluará el ofrecimiento. Sigue el convenio caído y por tanto no hay cobertura de los profesionales médicos a los afiliados al Iosper.

Este viernes 5 de febrero, las autoridades del Instituto de la Obra Social Provincial de Entre Ríos recibieron a la dirigencia de la Federación Médica para considerar la situación planteada a partir de la caducidad del convenio que vincula a ambos organismos y consecuentemente, la falta de cobertura a los afiliados.

El Iosper comunicó que ofreció un incremento de un 31,5 por ciento para consultas y un 25 por ciento para las prácticas a la Federación Médica. Agregó que el ofrecimiento también se realizará a los demás prestadores y que por otro lado, se constituirá una comisión para analizar los nomencladores, en base a las necesidades de los profesionales y las posibilidades de la prestadora de salud.

En el encuentro que se realizó en la Obra Social, “se entregó una propuesta a Femer que consiste, para el primer semestre, en un incremento para las consultas de un 31,5 por ciento y las prácticas de un 25 por ciento”, informó el gerente de Administración de la obra social, Arnoldo Schmidt.

En ese sentido, indicó que el presidente de la Directorio de Iosper, Fernando Cañete, aclaró a las autoridades de Femer que es “imposible” la aplicación tal cual está del nomenclador nacional, “pero se comprometió a conformar una comisión médica que trabajará desde el 22 de febrero en el análisis del nomenclador, considerando los requerimientos de los profesionales de la salud, dentro de las posibilidades de la Obra Social”. Al respecto, el gerente explicó que la comisión tendrá un plazo de 90 días para la resolución de dictámenes e informes.

Además, detalló que las autoridades de la obra social se comprometieron “a garantizar el pago, luego de las auditorias correspondientes, en el marco de las prestaciones que se efectuaban previo a esta situación por los profesionales nucleados en Femer”, aseguró.

En ese marco, Schmidt adelantó que la propuesta de los incrementos realizados a Femer también se trasladará a los demás prestadores. “Estamos haciendo una propuesta responsable y coherente que no pondrá en riesgo las finanzas de la Obra Social”, destacó el funcionario.

PARA EVALUAR. Al término de la reunión que se extendió durante casi dos horas y donde escucharon la propuesta de la obra social, la Federación decidió citar a una reunión para el lunes a todos los presidentes de los círculos médico de la provincia. “La idea es exponer la propuesta del Iosper y llegar a un acuerdo entre los médicos de la provincia”, dijo el doctor Fernando Vázquez Vuelta.

Comentó que la obra social “ofrece un 25% desglosado” lo que consideró “muy poco” ya que “nosotros no tenemos aumentos desde hace un año y ahora dio un 10% que está incluido en ese 25, o sea que el aumento sigue siendo poco para lo que pretenden los médicos”, adelantó. La Femer habla de “un aumento arancelario coherente”.

Otro tema que consideró muy importante es el referido a los nomencladores, es decir cómo se organiza el médico para trabajar, qué código se maneja para cada una de las posibles prácticas. “Nosotros pretendemos que se pongan los nomencladores que tenemos en todas las obras sociales, y el IOSPER no lo acepta por el momento. Tiene –agregó- unos muy antiguos, arcaicos, que no incluyen los códigos que se necesitan para la medicina actual, entonces el médico no puede realizar algunas prácticas, tienen que homologarlas con otras y a veces, no se lo autorizan o se lo pagan mal”. En ese orden, Vázquez Vuelta reiteró que “el nomenclador es otra de las cosas fundamentales que estamos pidiendo” y señaló que “los nomencladores que presentó la Femer son los de las especialidades médicas a nivel nacional y están con todas las otras obras sociales.

El profesional informó que el lunes se fijará la continuidad o no de las negociaciones y cómo en caso de seguir, cómo se hará.

Consultado , respondió que “el servicio no se restablece por lo menos hasta el lunes. El convenio con el Iosper se terminó, no tenemos convenio. Se atiende pero se cobra como particular”.

Asimismo, trasmitió que no quedó fijada una fecha para otro encuentro con las autoridades del Iosper, lo que supeditó a la decisión que tomen el primer día hábil de la semana próxima. “Se verá si se acepta o si hay una contrapropuesta para enviar rápidamente a la obra social. La intención es que se resuelva lo antes posible para no perjudicar al afiliado y tampoco al médico que no está trabajando. Ambos se ven perjudicados por lo que se espera que se solucione lo antes posible”, finalizó.

Fuente El Diario