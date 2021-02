Información de la ciudad de Caseros

1) COMENZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN CASEROS

Con financiamiento del Programa provincial Primero tu Casa, el Gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), comenzó la ejecución de 16 nuevas unidades habitacionales en nuestra localidad de Caseros.

Se construirán cuatro viviendas monoambientes, seis viviendas de un dormitorio; y seis viviendas de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.

2) PROGRAMA DE VIGILANCIA DE DENGUE

Se comunica a los vecinos que desde el área de Ambiente del municipio, se está llevando a cabo el Programa de Vigilancia de Dengue, Zika, Chicungunya en Entre Ríos a través del programa de Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos y CONICET mediante la colocación de OVITRAMPAS.

Estos dispositivos son frascos de vidrio pintados de color negro, que en su interior poseen un bajalengua e identificados con un rótulo informativo, éstos se utilizan para detectar la presencia del mosquito Aedes aegypti en la localidad, no son tóxico y no representa peligro alguno para la población, por lo tanto se solicita la colaboración de los vecinos para que no tiren o vuelquen el agua de los frascos y que no saquen la paleta bajalengua, porque ahí depositarán los huevos los mosquitos y de este modo podrá contabilizarse la presencia de ellos en la localidad.

Los frascos serán limpiados semanalmente y se repondrá el bajalengua para realizar la lectura.

(NO TÓXICO, NO INFLAMABLE)

SE RUEGA NO TOCAR

Ante cualquier duda comunicarse al:

3442- 492286/15483441

ambientemunicaseros@gmail.com

3) ENTREGA DE AYUDAS ALIMENTARIAS

El Área de Acción Social y Salud comunica a los beneficiarios de las ayudas alimentarias, que el próximo martes 9 de febrero en el horario de 08:00 a 09:30 horas, se realizará la entrega de los Bolsones Alimentarios. La misma se llevará a cabo en las instalaciones del ex corralón municipal.

4) ATENCIÓN PROPIETARIOS DE OBRAS POR COMENZAR

A partir de este mes de febrero aquellos propietarios de obras por comenzar en el ejido urbano de la localidad deberán concurrir a la municipalidad a fin de brindar conocimiento de reglamentaciones vigentes y normas básicas a cumplimentar y de esta forma evitar problemas en su obra o comunicarse al 03442/ 15514003.

5) SE LLEVÓ A CABO EL PRIMER CURSO DE SEGURIDAD VIAL 2021

Anoche, jueves 4 de febrero, en las instalaciones del Centro Cultural “Margarita Thea” se llevó a cabo el Primer Curso de Seguridad Vial 2021. El mismo estuvo a cargo del Sr. Roberto leuze en compañía del Inspector Rafael Cergneux, bajo un protocolo especial por COVID-19.

Aquellas personas que deban realizar dicho curso deben con anterioridad acercarse a la Municipalidad a inscribirse o comunicarse al 492010 int. 17, ya que el mismo se realiza con un cupo limitado de personas.

6) COBROS EN CAJA MUNICIPAL

Se recuerda a los vecinos que hasta el próximo miércoles 10 de febrero se encuentra al cobro en Caja Municipal:

ü La cuota del Plan de Ahorro Municipal para Viviendas, la cual ha sufrido un incremento del 5 %, para el corriente mes, estableciéndose, mediante Decreto N° 06/21, los siguientes valores:

· Cuotas Puras (120 cuotas originales)

PROTOTIPO I: $ 12.577,90

PROTOTIPO II: $ 15.093,51

PROTOTIPO III: $ 21.885,61

· Cuotas Puras Extendidas (adiciona 18 cuotas al final)

PROTOTIPO I: $ 9.598,93

PROTOTIPO II: $ 11.518,73

PROTOTIPO III. $ 16.702,18

ü Y la cuota del Plan de Pavimentación de calles, convenida por cada contribuyente, la cual también ha sufrido un incremento para este mes del 5 %.

Para hacer efectivo el pago, los contribuyentes deben dirigirse al Municipio local en el horario de 07:30 a 12:00 horas.

7) FEBRERO VENCIMIENTO DE LA TASA MUNICIPAL

Se recuerda que hasta el próximo miércoles 10 de febrero se encontrará al cobro la Tasa General Inmobiliaria (TGI) correspondiente al 6° Bimestre/20, vencimiento que fue prorrogado con motivo del Receso Administrativo Municipal del mes de Enero.

Dicho impuesto podrá cancelarse en Caja Municipal de lunes a viernes de 07:30 a 12:00 horas.

8) CENSO LOCAL

El Municipio local solicita a los vecinos de la localidad que no hayan sido censados por personal municipal que se comuniquen al celular 03442/ 15568674, y de esta manera poder realizarle el mismo.

9) CORTE DE PASTO

La Municipalidad de Caseros solicita a todos aquellos propietarios de terrenos baldíos ubicados en nuestra planta urbana, que realicen el corte de pasto a fin de mantener una buena presentación de los mismos y evitar hábitat de alimañas, recordándoles que lindero a su terreno baldío hay familias viviendo, que se ven afectadas por la desidia de algunos.

PODA MUNICIPAL

La Municipalidad de Caseros, mediante el Área de Espacios Verdes recuerda que desde el primer día hábil del mes de Mayo y hasta el día 31 de Agosto inclusive, rige el período destinado a la tarea de Poda. Por tal motivo se solicita a todos los vecinos NO PODAR antes o después del periodo mencionado.

10) LLEGA EL CAMIÓN CON PESCADOS DE MAR

El próximo jueves 11 de febrero, llega a Caseros el camión con pescados de mar, directo del frigorífico GEMMA, de la ciudad de Mar del Plata. El mismo se encontrará en la terminal de ómnibus, de 08:00 a 13:00 horas.

Se invita a toda la comunidad interesada en adquirir estos productos acercarse al lugar indicado.

11) SÁBADO 13 DE FEBRERO: TORNEO DE AJEDREZ

El Área de Cultura, Turismo y Deporte te invita a participar del Torneo de Ajedrez el cual se llevará a cabo el día sábado 13 de febrero a partir de las 17:00 horas, en las instalaciones del Centro Cultural “Margarita Thea”.

– Costo 300$ 5 rondas de 20 minutos.

– Categorías: inicial, intermedio y avanzado.

– Inscripciones: 3442/ 15-484697 o al 15- 480875

12) ARCHIVO DOCUMENTAL Y FOTOGRÁFICO

El Área de Cultura, Turismo y Deporte invita a todos los vecinos a acercarse con fotos/documentos que sean parte de la historia de nuestra localidad y de esta manera sumar material a nuestro archivo.

Los mismos serán recibidos y escaneados en el momento en el municipio local de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas.

13) DA AVISO TELEFÓNICO ANTE LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE COVID-19

Se solicita a la población que ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19 se debe dar aviso TELEFÓNICO al Centro de Salud local (tel: 492555) de lunes a viernes y en caso de ser durante el fin de semana a la Sala de enfermería Municipal (Cel: 15514002), EVITANDO concurrir por los riesgos que esto emplea.

De esta forma van a recibir el asesoramiento necesario y el seguimiento de su situación.

14) SERVICIO DE ENFERMERÍA MUNICIPAL

Se recuerda a toda la comunidad los horarios del servicio de enfermería que cubre la Municipalidad de Caseros, para este fin de semana: sábado 06 y domingo 07 de febrero, su atención será:

– Por la mañana de 08:00 a 12:00

– Por la tarde de 16:00 a 20:00 horas

Asimismo se recuerda que fuera de esos horarios se cuenta con una guardia pasiva. En caso de urgencia comunicarse al celular de la ambulancia 03442/ 15621086 o al 3442/15514002, que es exclusivo de la sala de salud municipal.

por otra parte se informa que la atención del Dr. Urtarán médico clínico con especialización en cardiología, para este mes de febrero será TODOS LOS SÁBADOS DE 09:00 A 12:00 HORAS Y SOLO LOS DOMINGOS 14 Y 28 DE 08:00 A 11:00 HORAS.

15) SITUACIÓN LOCAL EN CUANTO AL COVID-19

Informamos a la población que al día de hoy tenemos 1 caso activo de COVID-19, con aislamiento de contactos estrechos.

Es de suma importancia continuar con el cumplimiento de las recomendaciones de cuidado:

-Distancia mínima de dos metros

-Utilizar tapabocas en la vía pública (según Decreto N° 175/20DEM)

-Higienizarse asiduamente las manos

-Toser en el pliegue del codo

-Desinfectar las superficies y ventilar los ambientes

DAR AVISO DE INMEDIATO AL SISTEMA DE SALUD LOCAL ANTE EL RECONOCIMIENTO PRECOZ DE SIGNOS Y SÍNTOMAS.

EN CASO DE REALIZAR UNA CONSULTA CON TU MEDICO O HACERTE EL TEST DE MANERA PRIVADA DEBES INFORMAR AL CAPS DE NUESTRA LOCALIDAD PARA UN MEJOR SEGUIMIENTO.

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS SEGUIR CUIDÁNDONOS!!!

NÚMEROS TELEFÓNICOS DISPONIBLES

3442-514000 Ambulancia

3442-514001 Seguridad Ciudadana

3442-514002 Enfermería Municipal

3442- 492555 Centro Salud Caseros

343- 5163075 Comisaria Caseros

ANTE CUALQUIER SITUACIÓN NO DUDE EN COMUNICARSE.