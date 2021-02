Histórico: Fueron sorteados los posibles integrantes del primer Jurado Popular en Concepción del Uruguay

La provincia de Entre Ríos avanza en la implementación de los juicios por Jurados y a los ya realizados en las ciudades de Paraná (2) y en Concordia (1), se sumará el cuarto debate de estas características, que tendrá lugar en los Tribunales de Concepción del Uruguay a mediados de marzo, convirtiéndose en el primer juicio de estas características de esta jurisdicción.

Para llegar a esta instancia, se hace necesario en primer lugar contar con los posibles candidatos a conformar el Jurado Popular, que tendrá a 12 integrantes titulares (seis mujeres y seis hombres) y cuatro suplentes, los que podrán ser requeridos ante cualquier eventualidad.

Por esta razón, este miércoles, en la Sala de Audiencias de la Cámara uruguayense y con la presencia de la Fiscalía, representada por el fiscal coordinador Fernando Lomardi y la fiscal auxiliar María Becker, junto al doctor Nuñez en representación del doctor José Pedro Peluffo (Defensa), se procedió al sorteo, diligencia que fue presidida por quien será el juez del debate, doctor Fernando Martínez Uncal.

Lo sucedido y lo que vendrá

03442 estuvo presente en este evento jurídico histórico para Concepción del Uruguay, tras lo cual pudo dialogar brevemente con el vocal que tendrá a su cargo presidir el debate.

El doctor Martínez Uncal, señaló que se trataron cuestiones administrativas, como lo es el sorteo de los posibles jurados, que consiste en sortear 60 personas (mitad hombres y la otra mitad mujeres) de las cuales finalmente quedan 12 y 4 suplentes.

“Esto no quiere decir que vamos a citar a todos los sorteados a la audiencia de selección, pero por ley se exige mínimo 36, siempre mitad y mitad, pero en esta caso citaremos 48, por ser una causa de violencia de género y por ser la primeva vez, y puede surgir que algún jurado se excuse y preferimos citar a más personas que quedarnos cortos. Este sorteo es público, pero solo por los DNI, pero hasta cinco días antes nadie puede saber quiénes son los designados. Ahora la OGA va a constatar estos DNI con las fichas y estos recibirán la comunicación o citación junto con un bloque de preguntas personales y llegando así a lo que tiene que ver con el juicio en sí, en este caso, si fue víctima de violencia de género, tanto persona mente como de algún familiar directo. Esto se hace para ir sondeando, cuales son los jurados que pueden llegar a tener algún compromiso con el caso”, explicó el juez.

Por otra parte, señaló que dado que se trata de un debata con muchos testigos (alrededor de 42), se solicitó a las partes concuerden de que testigos se puede prescindir, para no extenderlo tanto y de otra manera ahorrar gastos innecesarios.

“Los debates se desarrollan en 3 bloques de dos horas cada uno por jornada, tiempo que se considera lógico para que los miembros del Jurado no se agoten. Dos bloques son durante la mañana y el restante por la tarde. La experiencia con lo visto hasta el momento, es el tiempo justo para no sobrecargar a los jurados. Las partes pueden tener testigos que se pueden evitar, y unificar con otro, como sucede en casos de policías que intervienen en el caso y esto lo deben resolver de común acuerdo las partes. Todo es en procura de desarrollar un juicio ágil y que no confunda”.

Primer juicio por un caso de violencia de género

El doctor Uncal destacó que este es el primer juicio por Jurados en la Provincia, que se lleva a cabo por un caso de violencia de género, por lo que está generando gran expectativa.

El magistrado resaltó que “La cuestión de género, hace que el juicio no sea público y por otro lado es por un planteo que hizo la Fiscalía en esta causa y creo que ya hubo otras, para no aceptar estos casos en juicio por Jurados, para no exponer a la víctima y que primero se consulte a esta si está de acuerdo. En esta causa, la víctima aceptó y por eso se llevará acabo de esta manera. Es importante destacar que no hay impedimentos legales para que se lo haga, pero igualmente, la Fiscalía tiene sus herramientas para evitar la presencia de la víctima en Sala, pudiendo presentar su declaración en un video o cámara Gesell, sin necesidad de que lo haga personalmente”.

Finalizando el doctor Martínez Uncal, explicó que “Cuando esté conformado definitivamente el Jurado, recibirán una serie de instrucciones generales y particulares sobre el caso en concreto y lo que es la violencia de género, todo previo al debate, pero además se les brinda otras instrucciones y detalles de cómo se tipifican los delitos, antes de que se pase a deliberar para dictar sentencia”.

Respecto a la fecha del debate, explicó que se espera que el 15 de marzo próximo se realice la audiencia de selección del Jurado y que el juicio comience en breve para evitar demoras, destacándose que todavía no se sabe cuántos días durará, estimándose que será aproximadamente una semana.