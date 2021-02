El Karate y la práctica de las mujeres como terapia y defensa

Es notorio el incremento de mujeres que se suman a la práctica del Karate en distintas localidades, como sucede en Concepción del Uruguay, muchas motivadas por la necesidad de sentirse tranquila a la hora de poder defenderse.

Por esta razón, 03442 consultó a Fabian Romero 3er Dan e instructor de este arte marcial, que se dicta en las instalaciones de la Sociedad Española, de calle Urquiza y Peatonal Rocamora.

El instructor de esta academia destacó el entusiasmo de las alumnas, que van desde corta edad hasta mayores, las que se van sumando a las prácticas en su mayoría por recomendaciones de sus amigas

Una de las jóvenes comentó que “me inscribí porque me invitó mi amiga y me pareció una disciplina muy interesante para conocer y empezar a practicar. Creo que el impulso más fuerte que me llevó a aceptar la invitación fue el hecho de haber tenido algunas experiencias de acoso sexual en la calle. Siento que me puede ayudar a defenderme ante un ataque. Después, lo positivo que veo de las clases es que nos tratas a todos por igual en el sentido de la capacidad de hacer las cosas. Que todos podemos, que todos aprendemos entre todos”.

Otra de las alumnas, de quien se reservan las identidades, dijo que “A mí, por el poco tiempo que voy, solo 2 semanas me gusta. Me gusta aprender, cada vez me interesa más lo que se está haciendo en las prácticas. Me siento bien haciéndolo, también lo veo que para el día de mañana es una defensa personal”.

Las experiencias se repiten y los conceptos positivos se van sumando, como lo señala otra de las chicas “Cuando empecé a ver lo que realmente era el karate lo empecé a amar día a día. Quería que llegue el día de práctica para hacer cosas nuevas y hacer los katas que era lo que más me gustaba y ahora como estoy no quiero dejar nunca más en mi vida. Amo el karate aparte un deporte muy de uno como lo es el karate es un estilo de vida para mí aparte me encuentro bien conmigo misma haciendo lo que hago”.

Fabian Romero Karate, señaló que la Escuela de Karate do Shin Shu Kan estilo Shorin Ryu Dojo Shureimon, recibe a alumnos desde corta edad, los que se van capacitando en este deporte tan útil para el cuarpo, como para la mente. Shureimon significa «puerta de la cortesía».

Quienes deseen tener mayor información o realizar su inscripción, podrán comunicarse al celular 3442482591.