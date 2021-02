El deporte federado listo para volver al ruedo

Después de casi un año de inactividad deportiva provocada por la pandemia, el deporte federado prepara la vuelta de la competencia para el mes de marzo o abril.

La verdad es que la realidad sanitaria no cambio demasiado, los números en el país, en la provincia, en la región y en cada municipalidad, siguen siendo altos, no obstante el acostumbramiento a estos números, las aperturas a diferentes distracciones y en principal la apertura al turismo, provoca un pensamiento diferente en los sectores deportivos.

La sociedad hoy impone otros parámetros, salimos del tiempo en que nos sorprendíamos con diez o veinte contagios en un lugar determinado, hoy ya la gente no persigue a aquel que tiene el virus, hoy se comprende y se visualiza que la gran mayoría de la población va a pasar del virus.

Aquella frase que se sostenía al comienzo de la pandemia “hay que convivir con el virus” ha tomado fuerza popular y es la rueda que impulsa más y más aperturas por cuestiones económicas y que llenen el bolsillo de la gente, ya ha desaparecido aquel latiguillo gubernamental de salud vs economía, hoy esto paso a segundo plano.

LA SITUACION DEL DEPORTE

El deporte fue durante toda la pandemia respetuoso de los tiempos, respetuoso de las autoridades de los COES de los organismo de salud, de hecho durante algún tiempo fue prohibido de tal manera que se banco de ni siquiera salir a caminar.

La situación fue cambiando y hoy muchos deportes están en práctica o en competencia, se espera por la habilitación de público en los espectáculos y de reglas claras para todos.

DEPORTE FEDERADO VS DEPORTE AFICIONADO

Encontramos aquí la piedra en el zapato, deporte federado es aquel organizado con un sistema piramidal con una estructura nacional, provincial y local, tomando de ejemplo el futbol AFA, CONSEJO FEDERAL, FEDERACION ENTRERRIANA, LIGAS Y CLUBES, y el deporte aficionado aquel que se realiza en ligas o asociaciones independientes, tomando de ejemplo el futbol, la asociación de veteranos, los campeonatos de profesionales o las ligas independientes.

La situación aquí es diferente para unos y otros, las ligas independientes por lo general juegan en una sola cancha son siete partidos en la tarde-noche con la participación por jornada de casi 300 jugadores y en la gran mayoría de los casos están en competencia y con las habilitaciones pertinentes, sin embargo el deporte federado que juega dos partidos o uno en cada cancha ,es decir a lo sumo un total de 50 protagonistas para jugar no consigue la habilitación de público pegante para jugar, una situación ilógica y hasta irrazonable a la hora de examinar los detalles particulares o generales.

PROTOCOLOS SANITARIOS

Desde el comienzo de la pandemia se repitió hasta el consocio el uso de alcohol en gel o alcohol rebajado con agua, el uso de Sanitizante, el no uso de los vestuarios, el barbijo del que no juega y otras disposiciones para evitar el contagio, eso todos los sabemos y lo tenemos asimilado.

El hecho puntual que debe quedar claro en la vuelta a la competencia es el tema de los aislamientos en caso de un contagio de Covid, es imprescindible remarcar los protocolos y la medidas a seguir para precisar con claridad rayana quien es contacto estrecho y quien no, la situación no es menor y no debe pasar desapercibida, en caso de surgir un positivo de COVID de ninguna manera pueden ser considerados contactos estrechos los protagonistas de un partido de futbol cuando el juego se desarrolle en espacios abiertos y no hubo utilización de vestuario o viaje por más de diez minutos con otro jugador.

El DEPORTE TIENE QUE VOLVER.

El sedentarismo que provoco este párate es muy importante, los trastornos provocados en el físico y la mente del deportista por la falta de práctica y de competencia se va a sentir, es necesario adaptar las condiciones ideales para la revisión del deportista para que este pueda volver en situaciones controladas y con pocos riesgos.

Lo primero que tenemos que entender que la vuelta al deporte no es en un clima de normalidad, la situación de febrero del 2020 ya no existe, este es un nuevo comienzo, una nueva normalidad y tenemos que acostumbrarnos a ello, no podemos permitir que nuestros deportistas salgan a lo loco, como caballo desbocado a cumplir con todas las negaciones que tuvimos en esta pandemia, es tarea de los dirigentes de dotar de mecanismo de progresividad y de protección en caso de surgir nuevos contagios ,que de seguro se van a producir.

ESPECTADORES EN LAS GRADAS-

El espectador debe volver a los espectáculos deportivos, tenemos que entender que el deporte entendido como reglado,competitivo,organizado,no es la misma cosa que un partido de futbol 5 o futbol 7 entre amigos que se juntan a jugar y luego comer un asado, el deporte y los clubes forjan personas, son la malla de contención que tiene la sociedad y que para que este deporte pueda solventar los gastos depende del publico pagante,entendemos que se debe dar un aforo máximo y guardar protocolos ,que deben ser respetados.

Pero es impensado volver a jugar el deporte federado sin espectadores.

CONCLUSION

El deporte federado debe volver a competir, la sociedad, los efectores de salud, los gobernantes y quienes disponen las reglas, tienen que entender que el deporte en pleno, ha sido respetuoso de todos los tiempos y que hace un año está parado, esperando por la apertura con público de los espectáculos.

Llego la hora de levantar la voz de pedir por los derechos de nuestros clubes, de nuestros hinchas, de nuestra gente y por quien amamos el deporte en todas sus expresiones,

Desde siempre se pregona que el deporte es un derecho fundamental, bueno es la hora de que ese derecho se haga valer.

ES EL TIEMPO DE VOLVER, llego la hora de desempolvar las cornetas, las banderas, los uniformes ,los zapatos, las planillas, ES NUESTRA HORA.

Nota Dr. Spiazzi