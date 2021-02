Caseros información local

1) SORTEOS DEL PLAN DE AHORRO MUNICIPAL PARA VIVIENDAS

El pasado viernes 19 de febrero, a las 20:30 horas en las instalaciones del Centro Cultural “Margarita Thea”, se llevaron a cabo en un mismo Acto los sorteos del Plan de Ahorro Municipal para Viviendas, correspondientes a los meses de enero, siendo favorecido el Sr. Pablo L. Martinez con el N° de Orden 085, vivienda Prototipo III (terreno propio) y al mes de febrero la Sra. Jesica S. Hauteville con el N° de Orden 067, vivienda Prototipo II.

2) OBRA PLAN DE AHORRO MUNICIPAL PARA VIVIENDAS

Se continúa en nuestra localidad con la construcción de las viviendas del Plan de Ahorro Municipal. Sobre calle 2 y 27 bis se encuentran dos viviendas en proceso constructivo; al igual que en calle 2 y 29. Por otra parte se encuentra en construcción una casa Prototipo III ubicada sobre calle 26 entre 11 y 5 (colectora).

3) SEGUNDO CURSO DE SEGURIDAD VIAL 2021

Este jueves 25 de febrero se llevará a cabo el segundo Curso de Seguridad vial 2021. El mismo está destinado a todas aquellas personas que deban obtener o renovar su licencia de conducir. El encuentro se desarrollará en el Centro Cultural “Margarita Thea” a las 20:30 horas, bajo un protocolo especial por COVID-19.

Aquellas personas que deban realizar el mismo deben acercarse a la Municipalidad a inscribirse o comunicarse al 492010 int. 17, ya que el mismo se realiza con un cupo limitado de personas.

4) COMUNICATE ANTE LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE COVID-19

Se solicita a la población que ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19 se debe dar aviso TELEFÓNICO al Centro de Salud local (tel: 492555) de lunes a viernes y en caso de ser durante el fin de semana a la Sala de enfermería Municipal (Cel: 15514002), EVITANDO concurrir por los riesgos que esto emplea.

De esta forma van a recibir el asesoramiento necesario y el seguimiento de su situación.

5) ESCUELA SECUNDARIA N° 7 “HEROES DE MALVINAS”

La escuela Secundaria N° 7 “Héroes de Malvinas” de nuestra localidad de Caseros, comunica que la inscripción y reinscripción para este año 2021, se realizará de manera DIGITAL ingresando al siguiente formulario:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdw4EZeYRH…/viewform…

O desde el link enviado por los preceptores a cada grupo.

6) SEGUNDO VENCIMIENTO IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO

Se recuerda que en la Oficina de Catastro Municipal se encuentran para retirar las boletas correspondientes al 1º Anticipo y/o Pago Anual del Impuesto Inmobiliario Urbano 2021, cuya segunda fecha de vencimiento comienza a regir este miércoles 24 de febrero.

Para retirar las mismas es indispensable presentarse con el Número de Partida correspondiente, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas.

7) ARCHIVO DOCUMENTAL Y FOTOGRÁFICO: ACERCANOS TU MATERIAL

El Área de Cultura, Turismo y Deporte recuerda e invita a todos los vecinos a acercarse con fotos/documentos que sean parte de la historia de nuestra localidad y de esta manera sumar material a nuestro archivo.

Los mismos son recibidos y escaneados en el momento en el municipio local de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas.

8) CURSOS INSTITUTO CIEC

El CIEC es una Red Nacional de Capacitación, de Educación no formal. En la ciudad de Concepción del Uruguay funciona en el Centro Comercial (CECOM), el cual año a año ha ido sumando acuerdos, convenios con distintas instituciones, inclusive universidades.

Algunos de los cursos que se desarrollan son:

– Auxiliar de Enfermería con orientación geriátrica, tiene también aval universitario

– Acompañante terapéutico y gerontológico

Estos cursos tienen una importante salida laboral ya que con la aprobación de un examen y trabajo práctico se puede formar parte del registro único de cuidadores domiciliarios y poder trabajar con distintas obras sociales.

Ambos cursos tienen una duración de 12 meses, se abona una inscripción y 12 cuotas. La certificación se abona al final del curso. También puede optarse por la certificación universitaria (en el caso de auxiliar en enfermería, con un costo adicional).

– En el Área Educativa este Instituto cuenta con el curso Auxiliar en Jardines y Maternales

Por consultas y mayor información dirigirse al Área de acción Social y Salud de la Municipalidad de Caseros o comunicarse al 03442/15568674.

9) HOY COMIENZA LA INSCRIPCIÓN PARA LAS BECAS SECUNDARIAS DEL BECARIO

El trámite se realiza de manera online en la web del organismo provincial, tanto de renovaciones como solicitudes nuevas del nivel secundario. La inscripción se iniciará hoy lunes 22 de febrero.

El Instituto Becario habilitará la inscripción para las becas secundarias en todos sus programas. La misma se lleva a cabo única y exclusivamente en forma virtual en www.institutobecario.gov.ar. Allí los estudiantes que deban hacer la renovación de su beneficio deben ingresar con su usuario y contraseña, que crearon para inscribirse el año pasado, y completarán los campos que se les solicite. En tanto, para las becas nuevas el solicitante creará un usuario con contraseña siguiendo los pasos con los que cuenta el sistema de trámite online.

10) CORTE DE PASTO Y PODA MUNICIPAL

Se solicita a todos aquellos propietarios de terrenos baldíos ubicados en nuestra planta urbana, que realicen el corte de pasto a fin de mantener una buena presentación de los mismos y evitar hábitat de alimañas, recordándoles que lindero a su terreno baldío hay familias viviendo, que se ven afectadas por la desidia de algunos.

También se solicita a todos los vecinos que a la hora de cortar el pasto en su terreno, debe embolsarlo y dejarlo en su respectivo cesto, de esta manera facilitamos el trabajo de los empleados municipales al momento de juntar y mantenemos a nuestra localidad más prolija y limpia.

Por su parte el Juzgado Regional de Faltas, con asiento en la ciudad de Caseros, recuerda a la comunidad que se encuentra vigente la obligación de los vecinos frentistas de mantener corto el pasto de las veredas. Conforme lo establece el Art.39.Inc. c) del Código de faltas Municipal. Evite infracciones y colabore con la ciudad.

Además el Área de Espacios Verdes recuerda que desde el primer día hábil del mes de Mayo y hasta el día 31 de Agosto inclusive, rige el período destinado a la tarea de Poda municipal. Por tal motivo se solicita a todos los vecinos NO PODAR antes o después del periodo mencionado.

11) PROGRAMA DE VIGILANCIA DE DENGUE

Se recuerda a los vecinos que desde el área de Ambiente del municipio, se está llevando a cabo el Programa de Vigilancia de Dengue, Zika, Chicungunya mediante la colocación de OVITRAMPAS.

Estos dispositivos son frascos de vidrio pintados de color negro, que en su interior poseen un bajalengua e identificados con un rótulo informativo, éstos se utilizan para detectar la presencia del mosquito Aedes aegypti en la localidad, no son tóxico y no representa peligro alguno para la población, por lo tanto se solicita la colaboración de los vecinos para que no tiren o vuelquen el agua de los frascos y que no saquen la paleta bajalengua, porque ahí depositarán los huevos los mosquitos y de este modo podrá contabilizarse la presencia de ellos en la localidad.

Los frascos serán limpiados semanalmente y se repondrá el bajalengua para realizar la lectura.

(NO TÓXICO, NO INFLAMABLE) SE RUEGA NO TOCAR

Ante cualquier duda comunicarse al: 3442- 492286/15483441

ambientemunicaseros@gmail.com

PREVENCIÓN Y SINTOMAS DEL DENGUE

La Municipalidad de Caseros recuerda a toda la comunidad diversas medidas a tener en cuenta para la prevención de la enfermedad del DENGUE

Prevención:

– Desechar objetos que NO sirven: latas, neumáticos, macetas rotas, juguetes y otros.

– Colocar bajo techo, o cubiertos, los neumáticos que sean utilizables.

– Mantener boca abajo: botellas, baldes, tachos, frascos, etc.

– Tapar los tanques de agua, piletas de natación.

– Limpiar y renovar diariamente el agua de bebederos de animales, floreros y peceras.

– Limpiar canaletas y recodos de desagües para permitir que el agua corra.

– Eliminar toda la basura abandonada alrededor de las viviendas.

– Cortar el pasto en veredas y alrededor de la vivienda.

12) TRIBUNAL REGIONAL DE FALTAS

El Tribunal Regional de Faltas, ubicado en esquina de calle 04 y 13 (tel: 03442/492266), es el órgano encargado de sancionar toda aquella infracción a Ordenanzas Municipales y Leyes Provinciales y Nacionales que sean de aplicación Municipal, constatadas por los Inspectores Municipales, quienes están encargados de hacer cumplir esas normas de convivencia.

Asimismo, dicho Organismo hace saber que en caso de que se tenga conocimiento de algún tipo de infracción o alguna problemática concreta con algún vecino se acerquen al a las instalaciones del edificio de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00, a realizar su formal requerimiento para que poder tomar intervención y buscar darle al vecino una pronta respuesta.

13) TURNOS EN EL HOSPITAL URQUIZA

El Área de Acción Social y Salud de la Municipalidad de Caseros recuerda a todos los vecinos que para solicitar turnos médicos de atención sanitaria en el Hospital “Justo J. de Urquiza” deberán hacerlo en la oficina de dicha Área, de lunes a jueves de 08:00 a 12:00 horas o comunicándose al 03442/492010 int. 22.

Por tal motivo se requiere a los vecinos de la localidad respetar esta normativa a los fines de organizar la atención en el hospital zonal.

14) CASTRACIÓN DE MASCOTAS

Se recuerda a todos aquellos vecinos de la localidad interesados en castrar a sus mascotas que pueden acercarse todos los días al Municipio para retirar el cupón de autorización, para solicitar el turno en Veterinaria “La Herradura” (Calle 23 N° 951).

Es preciso destacar que este trabajo se realiza en forma conjunto entre el gobierno local y Veterinaria “La Herradura”, en el marco de la campaña “Tenencia Responsable de Mascotas”, establecida por Ordenanza N° 0050, compartiendo entre el municipio y el propietario los gastos de la cirugía.

Es importante tener presente que este servicio es solo para las personas con domicilio en nuestra localidad y el ejido de Caseros y que se solicitará la presentación del DNI tanto al momento de solicitar el bono como al momento de concurrir a la veterinaria, debiendo coincidir la persona en ambos casos.

15) BOTELLAS DE AMOR

Es una propuesta para promover el reciclaje del plástico y el cuidado de los recursos naturales incentivando la responsabilidad ecológica.

El programa CONVOCA a todos los vecinos a llenar botellas plásticas con todos los residuos plásticos considerados de un solo uso.

¿QUE SON LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO?

El plástico de un solo uso es todo aquel artículo de plástico que se utiliza una sola vez y se tira, muchas veces sin reciclar. Esto es un problema cuando se trata de la sostenibilidad del medio ambiente.

Las botellas una vez llenas deberán dejarse en la vía pública, los días en que se recolecta el material reciclable separada de estos e identificada como tal, para su retiro y posterior traslado a los centros de acopio.