CAFESG entregó el proyecto para el nuevo edificio de UADER en Federación

El presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande, Luis Benedetto, junto a miembros del Directorio del organismo provincial, hicieron entrega a Carlos Martens, responsable de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), del proyecto para lo que será el nuevo edificio de esa casa de estudios en la ciudad de Federación.

Martens, luego de recibir la documentación, manifestó que “hoy es un día muy especial para nosotros, la comunidad de la UADER de la ciudad de Federación, porque esto se venía trabajando hace mucho tiempo y esta gestión de CAFESG con nuestros delegados que son de Federación se concretó , estamos tremendamente agradecidos con la institución, se consiguió ya hace un tiempito atrás que se haga un proyecto ejecutivo concreto, real y hoy es el día que me lo están entregando como representante de la Facultad de Humanidades y la verdad estoy tremendamente orgulloso de formar parte de este proyecto de CAFESG”.

“Sin esta herramienta nosotros no podemos abrir la boca en ningún lado, es decir, no es menor este `proyecto que ha llevado adelante CAFESG con todos sus profesionales en lo técnico y la verdad hay que sacarse el sombrero porque hicieron cosas no pensando en lo inmediato sino pensando en el futuro, porque es un edificio proyectado a más de cincuenta años y me parece que son formas de saber pararse en este momento de cómo hay que hacer las cosas” completó el representante de UADER.

Por su parte, Celeste Lorenz, oriunda de Federación y vocal en el Directorio de CAFESG expresó que “desde esta gestión de Gobierno tomamos a la educación como uno de los pilares principales, en este caso no es poca cosa entregar un proyecto a una universidad pública para que puedan tener su edificio propio, recordemos que UADER estaba funcionando en las instalaciones de una escuela secundaria, así que esperamos que se pueda conseguir pronto el financiamiento para la obra, para que a todo el cuerpo docente y los alumnos puedan disfrutar de la comodidad y tranquilidad que les aportará un edificio nuevo ”.

Rubén Rastelli, el otro vocal de CAFESG oriundo de la ciudad de Federación, indicó que “para Federación, es sumamente importante, para nosotros y también para las autoridades de UADER, este es un proyecto que el propio Directorio de CAFESG tomó la decisión de realizar y realmente es para destacar una vez más el trabajo de los técnicos de la institución porque verdaderamente le han puesto mucho empeño y dedicación; hoy es una realidad, ahora las autoridades de UADER deberán dar comienzo a las gestiones ante la Provincia o Nación para buscar el financiamiento y poder tener el edificio en condiciones en nuestra ciudad” finalizó.

Estuvieron presentes durante la entrega los vocales de CAFESG Eduardo Mozetic y Eduardo Asueta.