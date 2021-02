Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García por vacunar a un grupo selecto de allegados

El Presidente exigió que el funcionario deje su cargo. El periodista Horacio Verbitsky había confesado en una entrevista que llamó al ministro de Salud para que le facilite la vacunación contra el coronavirus

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud Ginés González García luego de que trascendiera que Horacio Verbitsky y otras personas recibieron la vacuna por el simple hecho de tener buena relación con algún integrante del Gobierno.

Según confirmaron fuentes en la Casa Rosada, el Presidente está furioso con González García y le exigió que abandone su puesto. Es que luego de que trascendiera que Verbitsky se había vacunado en el Ministerio de Salud, Alberto Fernández llamó por teléfono a González García y le pidió que le diera explicaciones por lo sucedido. Los argumentos del funcionario no solo no conformaron al Presidente, sino que lo terminaron de convencer de que lo mejor era que González García diera un paso al costado.

Entonces, Fernández convocó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a su despacho para pedirle que se comunicara con González García y le exigiera la renuncia. Cafiero hizo lo que le pidió el Presiente y se espera que González García deje el Gobierno este viernes.

Por estas horas, según confirmaron a Infobae fuentes del Poder Ejecutivo, la principal candidata a suceder a González García es la actual secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

Esta mañana, el periodista Horacio Verbitsky relató en declaraciones al programa Habrá Consecuencias, que conduce Ariel Lijalad en El Destape Radio, que se dio la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud, tras haber consultado al titular de la cartera, Ginés González García, sobre cómo acceder a la dosis. Ahora, tras el escándalo, en El Destape decidieron desvincular al periodista del medio, donde es columnista.

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, detalló Verbitsky.

En esa línea, contó: “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”.

El periodista indicó: “El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”.

De esta forma, Verbitsky se acercó hasta la avenida 9 de Julio y Moreno, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires: “Fui al Ministerio, estaba el equipo de vacunadores allí y yo además tengo una relación fraternal con los trabajadores del Posadas”.

Según su relato, se colocó la vacuna rusa este jueves y no tuvo ninguna reacción adversa, y el próximo 12 de marzo se aplicará la segunda dosis. El periodista, de 79 años, afirmó que meses atrás no tenía intenciones de vacunarse, pero luego de que familiares cercanos se contagiaran de COVID-19, cambió de opinión.

Tras la difusión de la existencia del “Vacunatorio VIP” en el Ministerio de Salud, trascendió que el diputado nacional Eduardo Valdés, parte de la mesa chica de Alberto Fernández, y el senador Jorge Taiana, compañero de boleta de Cristina Kirchner en las elecciones legislativas de 2017, también fueron inoculados.

Es que tanto Valdés como Taiana acompañarán a Alberto Fernández cuando este fin de semana viaje a México, uno de los países con mayor cantidad de casos en Latinoamérica: “Alberto Fernández nos incluye en la comitiva a Taiana y a mí, y por protocolo me pidieron si estaba vacunado. Nos citaron a un vacunatorio en el Hospital Posadas, después nos pidieron que fuéramos al Ministerio de Salud, fui, me vacuné, había cuatro enfermeros, no era nada ilegal”.

En la provincia de Buenos Aires comenzó esta semana la vacunación de los mayores de 70 y en la Ciudad se empezará a inmunizar a ese grupo poblacional a partir de la próxima semana. En ambos distritos, el adulto mayor debe anotarse en una lista y esperar a que le asignen un turno para recibir la vacuna contra el coronavirus.

