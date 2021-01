UCR: Las necesidades básicas, la eterna deuda argentina

La Argentina real, la que duele, nos permite trazar paralelismos no deseados, pero que la pintan en su faz más oscura: como país, puede producir alimentos para diez veces su población y a su vez ostentar el triste privilegio de tener millones de personas con dificultades para llevarlos a su mesa todos los días. Por otro lado, nuestra ciudad, enclavada en el margen de uno de los ríos más importantes del país, que le hace padecer cruentas inundaciones periódicamente, pero que no puede abastecer de agua potable a miles de ciudadanos en cada estación estival. Para el primer caso, la solución adoptada y dicha hace pocos días en un discurso por el presidente de la Nación, fue poner el plato de comida en las mesas de esos argentinos. Los radicales estamos convencidos que esas no son soluciones, ni siquiera paleativos, ya que el hambre vuelve, a la tarde, a la noche, hay que seguir llenando platos, y esos sucesivos días se van llevando las esperanzas, las ilusiones, los sueños y en muchos casos, la dignidad de las personas. Creemos que con la generación de trabajo, de ocupación, de la mejor manera posible, se recuperan todas las virtudes esenciales del ser humano y permite, además, no sólo el sustento alimentario, sino ir logrando mínimos de bienestar y sobre todo empoderamiento en sí mismo que les permite transmitir su esperanza y optimismo a su descendencia. A su vez, los históricos problemas de abastecimiento de agua en Concepción del Uruguay, hicieron que por octubre de 2007, vamos para los catorce años, viera la luz el Plan Maestro de Agua, presentado con bombos y platillos por el entonces Presidente Municipal Bisogni y autoridades de ENHOSA, Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. En todo este tiempo, donde nunca dejamos de tener problemas de provisión de agua potable, el municipio ha gastado varios presupuestos del monto del Plan Maestro en obras importantes como pavimentos o puesta en valor de plazas y bulevares, pero no de las características de “primera necesidad” como lo es la regularización en la prestación de un servicio de la magnitud de un derecho humano. Por otro lado, poco tiempo atrás, el gobierno municipal ha informado que prevé el cambio de la cañería original de la red de agua, debido a su obsolescencia, una iniciativa importante y necesaria. Pero ocurre que esta nueva configuración, va a cambiar todos los parámetros que decidieron en su momento, dentro del Plan Maestro, que alternativa utilizar para superar los problemas que presentaba el sistema. En particular, una parte de la etapa 3 ya realizada, que preveía “Agregar los siguientes refuerzos de cañería de PVC”, y cuya función era unir puntos de presión alta con otros de baja para mejorar los valores en éstos últimos, pierde toda razón de ser y obviamente, de haberse ejecutado. Sin lugar a dudas, la decisión del cambio de cañería, debió haberse adoptado para el proyecto inicial, lo que hubiera significado una obra realmente superadora, y no esta imagen de “parche” que se adoptó para algunos sectores. En la UCR de Concepción del Uruguay creemos que las soluciones deben aparecer en tiempo y en forma; los tiempos los marca las necesidades de la gente y deben ser prioridad en la agenda oficial. Y las formas deben ser consecuencia de tener en cuenta que son servicios que los ciudadanos debemos recibir con calidad, ya que somos quienes, con nuestros impuestos, pagamos el funcionamiento del estado.

Oscar Treppo Laura Ambrucino

PRESIDENTE COMITÉ CIUDAD PROSECRETARIA COMITÉ CIUDAD