domingo, enero 24, 2021
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SILVIA LILIANA BLANC Q.E.P.D

SILVIA LILIANA BLANC Q.E.P.D

Falleció en ciudad el 24 de enero de 2021.- C.A.S.R.B.P.

Su hermana: GRACIELA, SUS SOBRINOS, SOBRINOS NIETOS Y SUS COLABORADORAS PARTICIPAN CON PROFUNDO PESAR DE SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERAN CREMADOS el LUNES.-

“RUEGAN UNA ORACION EN SU MEMORIA”- “NO SE EFECTUA VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA”-“ATENCION QUE AGRADECEN”-Casa de duelo: DRA. RATTO 464-CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 25 ENERO DE 2021.-Servicio: PREVISION CASA CEVEY S.R.L.-Ing. HENRY 596. Teléfono: 03442 427086-ceveyjose@yahoo.com.ar

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