Segunda semana de entrenamiento de Las Rojas

Rocamora en su segunda semana de preparación física del plantel de la Liga Nacional Femenina. Habló al respecto Anelisse Bisogni, encargada del acondicionamiento físico del plantel.

La Profesora Annelise Bisogni, ex jugadora de Rocamora en la Liga Provincial, Torneo Federal, Super Liga y Liga Nacional, afronta por segundo año este nuevo desafío desde la preparación física.

¿Como encontraste a las jugadoras después de este parate?

El 2020 fue un año duro para todos, tanto para el club como las jugadoras, cuerpo técnico, etc. Para las jugadoras fue muy difícil poder mantener un ritmo deportivo sin poder estar entrenando en una cancha y mucho menos sin competencia. Por suerte muchas estuvieron entrenándose de manera individual respecto a lo físico para no perder el ritmo y que no cueste tanto el regreso.

¿Cómo planificaron el entrenamiento considerando que tienen menos tiempo?

El tiempo para una pretemporada es muy corto ya que el torneo, si todo va bien, arrancaría el 12 de febrero. Nosotros comenzamos a entrenar el 19 tanto en lo físico como en lo técnico/táctico. Las dos primeras semanas fueron planificadas a lleno en lo que es lo físico (sin descuidar el balón) mientras que en las últimas dos las chicas ya comienzan a mentalizarse más en el juego, pero sin aflojarle en lo físico para que el equipo llegue lo mejor posible a la competencia.

Bisogni jugó en el 2015 y 2016 el Torneo Federal, Liga provincial y Super Liga, y en 2017 en la Liga Nacional. Con sus estudios académicos en el CENARD, tendrá otro desafío, pero ahora como preparadora física: “En lo profesional es un gran desafío para mí. El año pasado me quedé con ese sabor amargo de ver al equipo jugar y sus resultados. Tuvimos muy poco tiempo de trabajo antes que comience la cuarentena. Estoy feliz que a pesar de ese poco tiempo el club me vuelva a llamar para volver a trabajar con el equipo. Me siento muy cómoda tanto con las chicas que en su momento la mayoría fueron mis compañeras en cancha y respetan muchísimo mi trabajo y siempre van por más como a mí me gusta, como así también con toda la dirigencia y el club. Hace ya muchos años soy parte del club y me hacen sentir como si fuera mi casa. ¡Sea desde adentro de la cancha, como jugadora o como hoy con un papel totalmente distinto y con más responsabilidad que nunca

Prensa del Club Tomás de Rocamora