Sánchez: «Aprovechamos el tiempo de descanso para recorrer la provincia»

Políticas para la República está atravesando una etapa de expansión en todo Entre Ríos. El objetivo: fortalecer los grupos humanos en cada localidad, para luego conseguir los afiliados necesarios para obtener la personería jurídica de distrito y participar en las elecciones de este año. Para alcanzar la meta, comenzaron el domingo 17 una gira por distintas localidades de la provincia. “Nuestra vocación política siempre está centrada en el encuentro con el vecino. Nosotros nos dirigimos a ellos de frente, con propuestas y sin discursos armados. Y como lo hicimos en Paraná, ahora lo hacemos en toda la provincia”, sostuvo Sánchez.

Durante la primera semana, recorrieron distintos puntos de la costa del Paraná, para volcarse a la otra orilla durante la segunda. Sostienen que visitarán más de 40 localidades, de todos los tamaños, y en que la mitad de ellas ya tienen equipos de promotores del partido.

El encuentro

“En las ciudades donde ya tenemos equipos trabajando, fuimos primero a visitarlos a ellos. Son el motor principal de este crecimiento, porque sin grupo humano, no hay partido. A veces son quince personas, a veces tres, pero los números no importan cuando se tiene las ganas y la convicción de querer cambiar las cosas. Y nuestra tarea es acompañarlos, hacerlos sentir parte, y dar ese empujón que siempre es necesario”, comentó Sánchez. “Y ellos también nos dan su parte, porque estuvimos pernoctando en la casa de amigos y promotores, en bolsas de dormir y sin pedir mayores lujos. Las paradas a almorzar también eran en sus casas o en alguna estación de servicio al costado de la ruta. Nosotros sostenemos el partido y esta gira con nuestro bolsillo, y con los aportes de afiliados y amigos, y somos responsables con lo que otros apuestan en nosotros. Que alguien te reciba en tu casa, y te ofrezca aunque sea un vaso de agua -tan necesario en este enero litoraleño-, siendo un político, no tiene precio”.

Rumbo y aventura

De la gira participaron unos días Anabel Beccaría y Emiliano Murador, Concejales de PR en Paraná. Aprovecharon dos días cada uno para acompañar el resto del equipo de gira, que también lo integra Milan Jelic, Presidente Nacional y fundador de PR. Esa misma actividad que los llevó a ocupar dos bancas en el Concejo Deliberante capitalino, salir al encuentro del vecino, los vuelve a hallar, esta vez, por los caminos entrerrianos.

En distintas localidades donde aún no tienen equipos formados, decidieron igualmente hacer presencia. La incertidumbre del qué pasará no era un impedimento, es más, era una motivación más. “Si al llegar a algún pueblo o ciudad no teníamos a nadie allí esperándonos, comenzamos recorrer la calle e ir hablando con los vecinos. En muchos pueblitos, aún no se ha perdido la posibilidad de sentarse en la vereda, por lo que nos encontrábamos con el vecino cara a cara. A veces nos escuchaban, otras no se presentaban muy amistosos, y lo entendemos. Es una posibilidad y la aceptábamos. Otra cosa que hacemos es entrar a los comercios, kioscos, ramos generales, bares, y presentarnos. Aprovechamos cada oportunidad, hasta cuando cambiamos monedas para cargar agua caliente en una estación, es un momento para poder hablar con el cajero o el playero. Estamos convencidos de lo que hacemos y no tenemos nada que ocultar”, dice con alegría Sánchez.

El último destino

La última parada será en Villa Paranacito mañana jueves 28 por la tarde. Para Sánchez, tiene un condimento especial. “A Paranacito llegamos con mi familia, buscando rehacer nuestras vidas en plena hiperinflación. Y estuvimos allí un par de años, fue para mí una infancia distinta y aún tengo recuerdos y amigos ahí. No quería dejar pasar la oportunidad de visitarla en esta ocasión. Creo que allí se hace carne y vivencia como casi en ningún otro lado lo que significa nuestra provincia, ya que se vive «entre ríos»”, concluyó.