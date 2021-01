Rondoni: “Desde el socialismo respaldamos el reclamo de los gastronómicos”

A raíz de las restricciones nocturnas, el Secretario General Departamental de Socialismo Popular afirmó que «se somete a este sector a una nueva desilusión luego de un año lamentable».

En el contexto del anuncio de las restricciones horarias de circulación nocturna, muchas actividades comerciales que se desarrollan en esos horarios, se van a ver afectadas. Uno de estos sectores es el gastronómico, el cual se ha pronunciado en situación de alarma en las últimas horas, ya que, pese a ser una limitación moderada la impuesta por el gobierno provincial, se suma a una situación compleja que viene siendo arrastrada desde el año pasado.

Al respecto, la máxima autoridad de Socialismo Popular en el Departamento Uruguay, Ignacio Rondoni, comentó: «Para los comercios vinculados a la gastronomía fue un año devastador. Muchos se vieron obligados a cerrar y quedaron muchísimas personas sin empleo, que incluso con la tibia reactivación no volvieron a ocupar sus roles habituales. Nos preocupa el desempleo pero más aún cuando este puede ser evitado con medidas contemplativas para el sector».

“Cabe destacar que hay una gran cantidad de actividades que han quedado paralizadas y aún no se han obtenido respuestas por parte del municipio. Mientras que en otras localidades se ha permitido la implementación de decks para utilizar espacios al aire libre, esto no se ha implementado en nuestra ciudad. Por otra parte, muchos trabajadores y trabajadoras de la música deben trasladarse a otras localidades a ejercer su profesión porque aquí no pueden hacerlo. Sumado a esto, ahora se ha recortado media hora más la posibilidad de recibir clientes. En fin, son muchas las medidas que están perjudicando a los gastronómicos, que son quienes también mantienen el circuito turístico activo en esta temporada”.

Por su parte, la Secretaria Adjunta departamental Milagros Rey Morales, indicó: «Somos conscientes de la situación sanitaria, creemos que las medidas de prevención son aceptadas, pero si se busca que se reconozca esta postura como legítima, se deben dar excepciones a aquellos sectores que según entendemos, no sólo no han sido focos de contagio, sino que contribuyen a que la ciudadanía no se vuelque a propuestas ilegales o no protocolizadas».