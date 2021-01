Crece la preocupación del sector gastronómico por las nuevas medidas manifestadas mediáticamente en las últimas horas. Medio centenar de negocios uruguayenses, se verían fuertemente afectados por lo que determinaría los decretos sobre el toque de queda.

A las 14:00hs se realizo una reunión de urgencia donde participaron dueños de los locales gastronómicos de nuestra ciudad, y el presidente de la asociación de gastronómicos y hoteleros, en la misma expresaron la preocupación de esta nueva medida ya que creen que sería el golpe final para que varios negocios tengan un cierre inminente y definitivo.

Desde el sector manifestaron: “Está claro que entendemos la situación que atraviesa el mundo entero a causa de la pandemia, y esto hizo que todos los sectores tengan que adaptarse a nuevas normalidades, y que por lo tanto, nuestro sector no es el único afectado”. Además agregaron “ desde el comienzo de esta pandemia, hemos tenido que estar cerrados algunos meses, reducir nuestro espacio para respetar las distancias, reinvertir para contar con la sanitizacion solicitada, reducir personal, modificar nuestros horarios y adaptarnos a modalidades que nunca habíamos pensado a la hora de abrir nuestros emprendimientos” .

Por otra parte desde el sector advierten que si se toma la determinación de limitar el horario de cierre hasta las 23:00hs en toda la ciudad, no solo muchos negocios se verán obligados a cerrar, sino que también afectaría fuertemente al sector hotelero en la temporada más fuerte que cuenta nuestra ciudad para el turismo. “El sector ha respetado y respeta todas las medidas preventivas y restrictivas que se han impuesto hasta el momento, cumpliendo con horarios de cierre, distanciamiento, capacidad reducida y medidas de higiene de acuerdo a los protocolos establecidos” sostuvieron.

No obstante y entendiendo que es una medida que puede llegar a exceder al gobierno municipal, los gastronómicos reunidos manifestaron “es necesario que podamos tomar determinaciones en conjunto para que afecte lo menos posible a las familias que emprendemos en estas actividades, cabe destacar que en la Histórica, no contamos con empresario gastronómicos ni hoteleros, al menos el 90% somos emprendedores y familias que hacemos las compras, limpiamos, cocinamos, atendemos, abrimos y cerramos las puertas de nuestros negocios, para poder sostener la economía de nuestras familias y del personal que contamos en cada establecimiento”.

Por último los Gastronómicos de Concepción del Uruguay manifestamos “que nos cuidamos y cuidamos a la población, nos comprometimos, lo cumplimos y ahora reiteramos que seguiremos trabajando con el debido distanciamiento social, con atención en salón al 50 por ciento de la capacidad y respetando estrictamente las normas sanitarias. Es por esto que también, necesitamos la protección del municipio en todos sus niveles y no más restricciones”.

Es por todo esto que desde la reunión establecida este jueves por la tarde sostuvieron realizar al Departamento Ejecutivo Municipal los siguientes pedidos:

1. Pronta reunión para dialogar sobre la situación local.

2. Que se sostenga el horario establecido hasta el momento hasta las 1:30hs

3. Inmediata habilitación de los deck o corralitos en los bares de la ciudad.

4. El permiso para contar con shows en vivo como se realizan en otras ciudades vecinas a la ciudad.