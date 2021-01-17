MARIA LUISA DESIMONI Vda. de VIERA Q.E.P.D
Falleció en ciudad el día 17 de Enero de 2021.-C.A.S.R.B.P.
Sus hijos: LUIS FRANCISCO JAVIER y FABIANA, MARIA ANGELA y DANIEL.-Sus nietos. FACUNDO, PAULO, MILO, SIRA y MATIAS.-Sus hermanas: SOLEDAD Y BEATRIZ-. PARTICIPAN DE SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS serán cremados hoy lunes a las 10:00hs.-“RUEGAN UNA ORACION EN SU MEMORIA”-“NO SE EFECTUA VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA”
“ATENCION QUE AGRADECEN”-CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 18 ENERO DE 2021.-Servicio: PREVISION CASA CEVEY S.R.L.-Ing. HENRY 596. Teléfono: 03442 427086-ceveyjose@yahoo.com.ar