Hernán Orcellet se despidió del Depro y sueña el Lobo

Hernán Orcellet sacudió la semana futbolera en la región al despedirse, tras ocho años, de la dirección técnica del Depro. Casi una década de logros acaso impensados para el club del Departamento Uruguay, llevandolo desde la Liga de Colón hasta el Torneo Federal A, potenciando jugadores de Entre Ríos como Thiago Banegas, hoy en Racing. Fueron ochos años también de crecimiento continuo de la institución, acompañando al equipo con obras para que trabajen de la mejor manera, respaldado por los vecinos y simpatizantes.

Hérnán, en dialogo con este sitio, expresó que el paso al costado lo «veníamos analizando, sabíamos que era el final de un ciclo por varias razones y ante esto debíamos hacer una reestructuración importante para comenzar otra vez a foja cero, ya que en un proceso tan largo como este era imperiosa la necesidad realizar muchos cambios para iniciar un nuevo proceso y que sea duradero para beneficio del club, de todos».

La dirigencia estaba de acuerdo y dispuesta a realizar estos cambios pero «yo no me sentí con la fuerza necesaria para iniciarlo, por eso entendí que era lo mejor plantear esta situación a ellos, justamente a los que confiaron en mi y el Vasco, no podía continuar sin la energía necesaria para devolverle al club con trabajo tanto apoyo como el que nos brindaron día a día durante 8 años» afirmó el ahora ex dete.

Expresó también que la decisión «no fue fácil, estoy haciendo el duelo mientras recorro y recuerdo toda esta etapa en la que agradezco eternamente a cada integrante del plantel su compromiso y también a los gestores de esto, los dirigentes que me brindaron siempre su integridad humana para que el Cuerpo Técnico se desenvuelva de la mejor manera en sus funciones».

Como siempre sucede cuando su nombre ronda en el mundo del fútbol, la presencia de Gimnasia surge sola, acaso como una imposición y eso Hernán lo sabe pero no le esquiva al compromiso cuando se le pregunta por la vuelta al Lobo «hoy es difícil contestar la pregunta, como dije, estoy haciendo el duelo de una etapa tan linda como imborrable, que ya no es…»

Contra River con nuevo DT

El 10 de febrero jugará contra el Millonario por los 32vos de final por la Copa Argentina, con estadio a confirmar. El ex jugador Sergio “Checo” Chitero será el reemplazante de Catriel Orcellet como DT del conjunto entrerriano.