EMILIO EULER Q.E.P.D
Falleció en ciudad el día 03 de Enero de 2021.-C.A.S.R.B.P.
Sus hijos: MARIO y SILVIA, CARLOS, MARCELO y FERNANDA.-SUS NIETOS, NIETOS POLITICOS, BISNIETOS, HERMAN0S, SOBRINOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN DE SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERÁN INHUMADOS EL LUNES A LAS 10,30 HORAS EN EL CEMENTERIO PARQUE.-“RUEGAN UNA ORACION EN SU MEMORIA”-“NO SE EFECTUA VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA”-“ATENCION QUE AGRADECEN”-Casa de duelo: DIAZ FIGUERAS 22-CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 04 ENERO DE 2021.-Servicio: PREVISION CASA CEVEY S.R.L.-Ing. HENRY 596. Teléfono: 03442 427086-ceveyjose@yahoo.com.ar