El Expresarte musical tuvo su noche de ganadores en Federación

El programa Expresarte, forma parte de las políticas integrales de desarrollo llevadas adelante por la CAFESG. El mismo, se diagramó como un programa cultural que nuclee de diferentes maneras, las expresiones artísticas y talentos de la región de Salto Grande.

Expresarte tiene como objetivo central promover la participación activa de la sociedad en actividades culturales fomentando la identidad y el desarrollo cultural de la Región de Salto Grande. Así, ya se llevó a cabo, a fines del pasado año el concurso Expresarte de Fotografía, donde participaron las localidades del departamento Federación. El programa busca, de manera articulada y conjunta con los municipios locales, fomentar el desarrollo de artistas locales.

De este modo, se lanzó el Concurso Musical Expresarte, como una iniciativa de CAFESG y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Federación, buscando generar espacios para que los adolescentes y jóvenes de la ciudad puedan crear y expresarse a través de la música.

El concurso se llevó a cabo en Playa Grande de la ciudad de Federación, allí, en un escenario frente al río, más de 18 adolescentes y jóvenes realizaron su presentación en formato solista, dúos y bandas. El jurado evalúo las presentaciones teniendo en cuenta la técnica, afinación, expresión, arreglos, postura, posición en el escenario, composición y letra, etc.

El evento contó con la presencia de la vocal de CAFESG, Celeste Lorenz, la viceintendenta de Federación Corina Rollano y la directora de Cultura del municipio local, Silvana Monzón.

Lorenz manifestó durante el evento que “la verdad que muy contenta, era un concurso que lo veníamos programando desde agosto y con el tema de la pandemia se venía posponiendo, poder hacerlo al aire libre y con público presente, siempre con las medidas sanitarias correspondientes, fue muy emocionante, descubrimos muchos talentos locales y es muy gratificante darles una oportunidad nuestros artistas locales”.

“Este programa cultural realmente nos enriquece –continuó la funcionaria- y los participante agradecían poder expresarse de esta manera, ya que muchos no tienen posibilidad de estar arriba de un escenario, recordando que el primer premio es una grabación de un tema y su difusión, que sabemos que es muy costoso y no todos están en una situación económica para poder solventar estas cuestiones; también descubrir talentos para futuras fiestas regionales cuando se puedan hacer, porque esto que se vio hoy, yo por ejemplo que no concurro a recitales no los había visto y estoy realmente sorprendida del nivel de artistas que tenemos en Federación”.

Por último, la vocal de CAFESG agradeció “al Gobernador Gustavo Bordet y al presidente de nuestro organismo Luis Benedetto porque desde un principio cuando solicite el programa, enseguida tuve la respuesta positiva de ellos, quiero agradecer también a la directora de Cultura local, con quien estuvimos trabajando las dos a la par desde agosto, fue un trabajo en conjunto muy bueno y y al intendente que estuvo presente todo el tiempo; fue un evento que supero mis expectativas y ojala lo podamos volver a repetir porque fue un placer compartir esto”.

Por su parte, la directora de Cultura de Federación, Silvana Monzón, indicó muy satisfecha que “este evento nos deslumbró a todos, el talento que tiene cada uno de los participantes, los pudimos disfrutar, es un lujo cada uno de ellos y desde Federación siempre, también como dijo Celeste siguiendo con los lineamientos de la provincia y de nuestro intendente, es trabajar articuladamente con las distintas instituciones, y desde allí con Celeste hemos charlado este proyecto y venimos trabajando hace meses para que se logre y se realice en este marco, con respeto, distanciamiento, al aire libre, cada familia disfruto de la noche y de cada uno de los artistas y talentos que tenemos, realmente fue una tarea muy muy difícil para el jurado”.

El concurso tuvo como objetivos promover la participación activa de los jóvenes en actividades culturales fomentando la identidad y el desarrollo cultural de la ciudad de Federación; facilitar y fomentar el acceso y/o participación de los jóvenes a los distintos espacios artísticos; fomentar la participación de los adolescentes y jóvenes en la música y el descubrimiento de nuevos talentos.

Los ganadores

1º Premio: Solista. Facundo Quiroga. Premio: Grabación de pista y difusión / 1 Parlante bluetooth /1 Set matero 2ºPremio: Banda Gungnier. Premio: 1 Parlante bluetooth/1 Set matero

3ºPremio: Dúo. Ileana Pizzi y Benjamin Cardozo Premio: 1 auricular/ 1Set Matero.