Columna de astronomía: Hablemos sobre cómo la Astronomía tiene efectos en la vida diaria.

Tiempo solar medio y tiempo solar verdadero: El tiempo solar es una medida del tiempo fundamentada en el movimiento aparente del Sol sobre el horizonte del lugar. Toma como origen el instante en el cual el Sol pasa por el meridiano, que es su punto más alto en el cielo, denominado mediodía. A partir de este instante se van contando las horas en intervalos de 24 partes hasta que completan el ciclo diurno.

Sin embargo, el Sol no tiene un movimiento regular a lo largo del año, y por esta razón el tiempo solar se divide en dos categorías: Tiempo solar medio y Tiempo solar verdadero.

Veamos cada uno:

El tiempo solar verdadero está basado en el día solar verdadero, el cual es el intervalo entre dos pasos sucesivos del Sol por el meridiano (ó sea por el cenit, el punto imaginario que se halla en la prolongación de la vertical del lugar sobre el cielo). Puede ser medido con un reloj de sol, y se corresponde con el amanecer, el mediodía o el anochecer: se basa en lo que es posible observar de manera directa.

El tiempo solar medio está basado en un sol ficticio que se mueve a una velocidad constante a lo largo del año, y es la base para definir el día solar medio (24 horas u 86.400 segundos). Se corresponde con el tiempo civil y se coordina mediante el Tiempo Medio de Greenwich.

La duración de un día solar verdadero varía a lo largo del año. Esto se debe a que la órbita terrestre es una elipse, con lo cual la Tierra en su movimiento de traslación se mueve más veloz cuando se acerca al Sol y más despacio cuando se aleja de él (son las Leyes de Kepler).

La diferencia entre el tiempo solar verdadero y el tiempo solar medio, que en ocasiones llega a ser de 15 minutos, se llama “ecuación de tiempo”.

Justamente, hablando de elipses: el sábado 2 de enero, a las 10 horas 50 minutos Hora Oficial Argentina se produjo el llamado “perihelio”, ése fué el momento en que el Sol estuvo más cercano a la Tierra, a ésa hora, se encontraba a 147 099 586 kilómetros, ¿ respetable distancia, verdad ?

A continuación, una imagen del movimiento de la Tierra alrededor del Sol:

Influencia sobre el calendario.: El 2020, que por suerte, ya terminó, fue bisiesto. ¿ qué es éso ?

Bien, como comentamos anteriormente hay que tomar en cuenta el movimiento de la Tierra alrededor del Sol produce un desfase por la duración de año trópico, lo que matemáticamente significa que, un año en realidad tiene un ciclo de vida de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos, en lugar de solo 365.

Vemos, que hay una diferencia de 5 horas 48 minutos entre cada año “legal” y año trópico, hay que compensar ésta diferencia pues de lo contrario, los meses del año se irían corriendo, llegaríamos un momento en que Julio, por ejemplo, sería verano y Diciembre invierno.

Entonces, cada cierto tiempo, se agrega un día a un mes, se eligió febrero, haciendo que ése mes, entonces, tenga 29 días en vez de 28.

Entonces, si un año es divisible por 4, es bisiesto pero aún persiste una pequeña diferencia, que se subsana por lo siguiente: si el año es divisible por 4 y divisible por 100, no será bisiesto, a menos que sí se pueda dividir por 400.

Entonces, éste 2021, como no es divisible por 4 no es año bisiesto, Febrero tendrá 28 días.

Porqué se originó ésto ?: El “año bisiesto” deriva del latín “bis sextus dies ante calendas martii”, que español significa: el sexto día antes del primer día de marzo, que correspondía a un día extra intercalado entre el 23 y el 24 de febrero. La práctica de incluir un día adicional inicia con la creación del calendario juliano y un decreto del emperador romano Julio César.

El calendario juliano creó la directiva de añadir un día adicional cada cuatro años pero no seguía la regla del siglo divisible por 400, debido a que solo tenía una sola regla: cualquier año divisible por cuatro sería un año bisiesto. Esta fórmula produjo demasiados años bisiestos, pero no se corrigió hasta la introducción del calendario gregoriano más de 1500 años después.

El calendario de Julio César contaba con un error considerable, pues a pesar de incluir un día cada cuatro años, continuaba durando más de lo debido, es decir, 11 minutos y 14 segundos más, esto hubiera ocasionado que para el año 1582 d.C. se pierda hasta 10 días en el calendario.

Para solucionarlo, el papa Gregorio XIII crea el calendario gregoriano, hace saltar 10 días del mes de octubre de 1582 y establece el 29 de febrero como el día oficial a incluir durante un año bisiesto, acuñando el término año bisiesto y creando las normas para anexar el mismo, con objeto de dar por finalizado el ajuste por desfase de horas.

Realmente, como se dice a veces: “Cosas del tiempo… “.

Buenos cielos, Feliz comienzo de 2021 y hasta la semana que viene !