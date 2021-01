Bertonchini: «IOSPER está ordenado en la parte económica y que no se cortó nunca la cadena de pagos»

Comenzó el 2021 y muchos afiliados al IOSPER miran con intranquilidad la situación planteada a fines de año pasado, respecto a la atención profesional.

Por esta razón 03442 se comunicó telefónicamente con Ricardo Bertonchini, director a cargo de la presidencia de la Obra Social, en reemplazo de Fernando Cañete en estos primeros días del nuevo año, con quien dialogamos sobre estos temas.

Bertonchini, señaló en la entrevista que “Finalizado en 2020 e iniciado este nuevo año, la situación que nos preocupó mucho fue lo sucedido con la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), por lo que queremos llevar tranquilidad a nuestros afiliados de toda la provincia, porque nos hemos presentado en la Justicia con una medida cautelar, que ordenó a la FEMER el abstenerse a tomar medidas. Por ejemplo la realización del paro que habían determinado por tres días, como consecuencia de algunas declaraciones que se habían realizado desde el IOSPER, con respecto a la situación o atención de algunos profesionales”.

Pedido de disculpas

Resto a esto el director destacó “Si bien consideramos que esto fue a raíz de reclamos de muchos afiliados, hemos considerado de algún modo que si estas declaraciones ofendieran de alguna medida a esta institución, pedimos las disculpas públicas del caso y les comunicamos a nuestros afiliados, que tienen por disposición de la Justicia la medida cautelar para ser atendidos de la misma forma y medida que antes de lo sucedido. Esto fue una situación que nadie quiere y nosotros como dirigentes especialmente, lo que no queremos afectar la situación de los afiliados, porque esto es tan simple como entendible, ya que el afiliado que va a un prestador, va por un problema de salud y si a eso le vamos a agregar una preocupación por cuestiones extras que no tienen que ver ni con el pago, no con otro tipo de formas que originan estos inconvenientes, le complicamos mucho más su situación. Tenemos que trabajar por el bienestar de nuestros afiliados que rondan los 300 mil”.

Pagos al día

Bertonchini destacó que IOSPER, dada la cantidad de afiliados, es la Obra Social más importante y señaló que la misma está ordenada en la parte económica y que no se cortó nunca la cadena de pagos y que actualmente se liquidó octubre, por lo que implica que están pagando a 60 días.

“Sin entrar a analizar cada Obra Social porque no es mi función, es importante ver que no todas llevan los pagos a este plazo. No digo que tenemos una situación distinta a la de toda la gente vinculada al tema de salud, pero tampoco tenemos una situación que podamos catalogar de desesperante o de cortes de servicios, que son las que alteran la vida del afiliado, especialmente de quienes necesitan los Servicios de salud”.

Atención actual

Respecto a la atención al afiliado, dijo que “Sigue siendo la misma forma de trabajo y dentro de los protocolos dispuestos por Salud Púbica. Desde hace varios meses hemos dispuesto atender por turnos previos, los cuales se solicitan telefónicamente o por WhatSapp y dentro de todo es una manera ordenada, si bien por ahí se generan algunas demoras porque la demanda aumenta, pero por supuesto debe ser justificable ya que no creo que nadie saque turno para ir de paseo. Tenemos personal reducido, lo que nos fue originando algunos inconvenientes, sobre todo algunas demoras en temas que son importantes y yo pienso que todos son importantes ya que hablamos de salud”.

Relacionado a esto, el funcionario resaltó que desde el Directorio se les hicieron recomendaciones a los empleados del IOSPER, que son la cara visible de la Obra Social, para atender de manera consecuente, teniendo en cuenta que el afiliado que va es que lo hace por tener un problema de salud y si a eso le sumamos mala atención, le estamos haciendo un flaco favor al IOSPER y eso es lo que menos nos interesa. Queremos que la gente pase lo más tranquila posible esta situación de pandemia que nos aqueja, más en esta cuestión de salud. Dentro de este contexto, es importante que el afiliado también se dé cuenta de que la Obra Social es cada uno de ellos y que lo que hagan de bien o de mal, repercute en los demás afiliados, que son tan dueños como uno mismo de esta. Tienen que comprender que hay momentos que se complican en la atención telefónica dada la demanda y se hace difícil entrar, pero esto no implica que no se quiera atender al afiliado”.