Tiempo para este jueves

Altura del Río Uruguay frente a Puerto Concepción del Uruguay 1,37 BAJANDO. Vientos débiles del Este, rotando a débiles y regulares del Noreste. Probabilidad de neblinas por la mañana en áreas suburbanas, principalmente sobre los departamentos de la costa del Río Uruguay. Humedad en incremento paulatino.

Despejado a muy poco nuboso. Tiempo bueno. Cálido a caluroso durante la tarde con alta sensación térmica. Luego, nubosidad en aumento a parcialmente nublado. Vientos débiles del Este y Noreste durante la noche. Temperatura mínima en leve ascenso y máxima en ascenso. Condición: VERDE. Sin fenómenos de importancia. Temperatura Mínima pronosticada: entre 16 y 18° C. / S. T. mínima: 15 a 17° C. Menores sobre el Sudoeste de la provincia. Temperatura Máxima pronosticada: entre 33 y 35° C. / S. T. máxima: 35 a 38° C. Mayores sobre el Oeste de la provincia.