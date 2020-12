Radicales por la producción y el trabajo

La Unión Cívica Radical emitió un comunicadode cierre del año 2020 al que denominaron Comisión Radical por la Producción y el Trabajo. A continuación, el documento completo:

DOCUMENTO DE CIERRE DEL AÑO 2020

PRESENTACIÓN

Este grupo técnico-político, que por decisión de sus integrantes lo hemos denominado COMISIÓN RADICAL POR LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO, surgió en abril de este año por una convocatoria del Comité Provincial de la UCR, con el fin de analizar la problemática del campo, la producción agropecuaria y las economías regionales de nuestra provincia. Por la generosidad y amplitud de los miembros originales, convocados por la autoridad partidaria, se sumaron otros integrantes: profesionales, productores, miembros de entidades representativas de los sectores productivos, ex funcionarios electivos y designados, y en general militantes radicales preocupados y ocupados por el presente y futuro de la producción agropecuaria y las economías regionales de la Provincia de Entre Ríos.

Se fijaron objetivos desde lo productivo, lo político y lo institucional. Referente al primero analizamos, las distintas y variadas producciones regionales, las agrícolas, las ganaderas, y la producción de materias primas; el estancamiento de la matriz agroindustrial y manufacturera, salvo muy pocas excepciones que felizmente se han sostenido y que actualmente persisten para el desarrollo del sector. En lo político aspiramos a recuperar la participación partidaria, para elaborar un proyecto de modelo productivo que nos encuentre armados para un futuro gobierno de nuestro partido, como EJE principal de una coalición político/gubernamental en nuestra provincia. Finalmente, desde lo institucional proveer a la UCR de una herramienta de trabajo para planificar y elaborar un proyecto de reactivación de: las cadenas productivas agropecuarias y agroalimentarias, las producciones regionales, los complejos agroindustriales y la infraestructura para despegar de la anacrónica situación que atravesamos los entrerrianos.

TAREAS CUMPLIDAS a) Postura fijadas :

En todo este devenir, hemos analizado diversos aspectos de los mencionados y elaborados documentos fijando nuestra posición. En este último aspecto planteamos:

1) La realidad del sector agropecuario en la provincia;

2) Denunciamos la necesaria prevención e investigación de los hechos delictivos contra bienes de producción, especialmente rotura de silo bolsas, incendios y robos;

3) Reclamamos la apertura del sistema financiero hacia el sector, persecución y discriminación de Afip, aumento escandaloso de las valuaciones de los bienes de producción y la voracidad fiscal;

4) Nos opusimos total y absolutamente a la Ley de Emergencia Pública de Entre Ríos;

5) Propusimos un proyecto de Carnes para la zona de los humedales entrerrianos;

6) Sostuvimos la resistencia a la arbitraria, ilegal y desafortunada decisión del gobierno nacional de intervenir la Empresa Vicentín;

7) Fijamos nuestra posición y reservas por no contemplar adecuadamente la producción primaria, como primer eslabón de la cadena, en el recientemente creado Consejo Agroindustrial Argentino;

8) Denunciamos e intervenimos ante la falta inicial de presencia del Estado provincial para combatir el avance de la manga de langostas;

9) Fijamos nuestra posición frente a las quemas en humedales e islas del pre-delta y delta entrerriano, luego de escuchar a productores, pescadores y pobladores isleños de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas (en la Pcia.) y de San Pedro, Ramallo y San Nicolás (Bs As) a quienes viabilizamos reunirse e intercambiar sus visiones y experiencias;

10) Elaboramos dos documentos sobre la usurpación, defensa de la propiedad privada y reivindicación de la actuación policial y judicial en el caso de la toma del campo Casa Nueva (Dpto. La Paz).

b) Jornadas y propuestas elaboradas :

Además de estos pronunciamientos públicos organizamos con numerosa presencia de participantes y excelente nivel científico y académico, jornadas virtuales sobre:

1) Proyecto de Ley Nacional de presupuestos mínimos s/ Humedales / de autoría de los Diputados Vara y Fregonese (con las firmas de varios diputados de J x C); con la disertación de ambos legisladores;

2) Forestación, situación de Perspectivas por Lic. José Marguliz;

3) Electrificación Rural, principales problemas y trabajos realizados, con las exposiciones del Abog. Juan Laurie y Lic. Fernando Faes;

4) Conectividad Rural, situación actual y visión de futuro, con la exposición del Empresario y Concejal de Seguí Yari Kindebaluc;

5) Apicultura, Situación y Perspectivas, con la disertación de la Dra. Ing. Gabriela Tamaño (docente e investigadora de la UNER y Universidad de la República (ROU);

6) Situación y medidas de prevención en Seguridad Rural, con la disertación de Luis Fleischer (Comisario General Retirado Policía ER);

7) Políticas Activas para pequeños Productores, con la disertación de Rodolfo Llanos Presidente Unión Emprendedores RA;

8) Producción Lechera Situación y Perspectivas en dos jornadas virtuales con exposiciones de: Cdor. Jorge Giraudo, Ing. Walter Mancusso, Ing. Andrea Lissaso, Médico Vet. Alfredo Montiel Barbará, Daniel Kindebaluc (productor), Juan Balbi (productor), Ing. Norberto Ferrari y Jorge Chemez (productor/Presidente de CRA),

9) Situación, presente y futuro de la Ganadería Bovina, con la disertación del Lic. Víctor Tonelli y Lic. Sergio Dezorzi;

10) Infraestructura y caminos rurales en Entre Ríos, con la disertación del Lic. Hugo Reyes funcionario DPV de Entre Ríos.

c) Alertas y repudios :

Al cierre de este Documento, en la última semana de diciembre, hay dos temas que nos preocupan y requieren nuestra atención.

Primero: El Alerta en la Cuenca de Arroyo Doll: En el marco del enfrentamiento de ciertos sectores con la ruralidad, los cuales cuentan con la anuencia de los Gobiernos nacional y provincial, que no valoran y aprecian adecuadamente el trabajo productivo rural, en forma subrepticia, con el argumento de generar una especie de protección saludable y con fines turísticos del Arroyo Doll, solo buscan avanzar sobre limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad privada de los ribereños de ese arroyo, lo cual atenta contra las Constituciones Nacional y Provincial. El derecho a la propiedad privada no puede recibir embates de esta naturaleza. Este proyecto no tiene el asentimiento de los propietarios linderos al curso natural del mencionado arroyo, lo cual es un requisito ineludible.

Al analizar el proyecto, la finalidad protectora y turística asignada al emprendimiento, automáticamente queda diluida, porque aparece lo real: avanzar sobre la propiedad privada, imponiendo limitaciones en el marco de un accionar ideológico-político claro, y dejando un amplio margen de sospecha de un negocio inmobiliario. Esto no es casual, y está en sintonía con los embates que el campo, en general, recibió en los últimos tiempos: rotura de silos bolsa, usurpaciones, inseguridad, presión tributaria, incendios de islas y campos, entre otros. Este accionar será resistido, pese a quién le pese. Sobre la cultura del trabajo y la producción del sector rural no se podrá, ni debe, avanzar.

Segundo: El Banco de la Nación Argentina: En un desacierto más, se dejó a un sector del campo, vinculado con la producción de trigo y soja, afuera de su principal línea de créditos. Los productores de soja y trigo fueron suspendidos del programa MiPyme, violando la Carta Orgánica de la entidad. Mediante la circular reservada N° 2787/2020, decidieron suspender «transitoriamente» a partir del lunes 21/12/20 las solicitudes provenientes de productores de soja y trigo para acceder a la línea de créditos MiPyme.

El hecho cobra relevancia dado que se trata de una de las principales políticas crediticias de la entidad bancaria destinada a micros, pequeñas y medianas empresas para inversiones o capital de trabajo con el objetivo de aumentar y mejorar la productividad.

Esta medida marca una vez más el encono manifiesto del Gobierno en contra del sector más dinámico de la economía argentina, justo en estos momentos, en que los valores y precios de los commodities están aumentando, producto de la pandemia en el mundo. Esto sin dudas traerá como consecuencia la reducción de las superficies dedicadas a la producción de soja y trigo. Este acto discriminatorio no escapa al repudio de la Comisión.

III. TRABAJO A FUTURO

Por otro lado, es de destacar que en La Comisión hay varios proyectos y pre proyectos para ser presentados y tratados cuando las circunstancias lo ameriten como:

1) “Aportes para una nueva LEY APICOLA”: Ley que fuera impulsada por el Gobierno de Montiel la cual es necesario modificar a los tiempos actuales y futuros, por: Gabriela Tamaño.

2) “CARNES CON CERTIFICACIÓN DE ORIGEN LAS LECHIGUANAS”: Aportes para una Ley que declare a Ia producción de Carnes de Islas Lechiguanas un Commodities diferenciado. Por: Sergio Dezorzi.

3) “Desde la Producción y el Trabajo: SACAR A ENTRE RÍOS ADELANTE”. Proyecto Post Pandemia, mediante el lanzamiento de Programas de apoyo, reconversión y financiamiento de las estructuras productivas, con especial preferencia dirigido hacia el segmento de la pequeña y mediana producción rural y urbana, pequeña y mediana industria de producción primaria y emprendedores. Por: Sergio Dezorzi. – “Propuesta para un Proyecto de LEY DE AGROTURISMO”. Como alternativa de negocio y emprendimiento para la pequeña y mediana Empresa rural. Por: Sergio Dezorzi.

4) “Pre PROYECTO DE LEY DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA UTILIZACIÓN DE FITOSANITARIOS”. Por: Fabio Scheneider con aportes de FAA Filial Crespo.

CONCLUSION

Frente a lo descripto precedentemente, no podemos dejar de expresar nuestra gran satisfacción por la ardua tarea desarrollada en este año 2020, tan particular para los entrerrianos y toda la humanidad.

Sin pretender, en modo alguno, polemizar con ningún sector partidario o autoridad de este, podemos afirmar que hace mucho tiempo que en la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, no se ha desarrollado una tarea tan amplia, profunda en sus análisis y de gran jerarquía y nivel científico y académico en todo lo vinculado con la producción agropecuaria y las economías regionales.

No está demás recalcar, aunque ya lo hemos expresado, que este grupo de trabajo técnico político, no es, ni pretende transformarse en una línea interna. Algunos de sus integrantes militan en distintos espacios partidarios y muchos en ninguno. Pretendemos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, y que la interna partidaria no lastime, ni dañe este espacio de trabajo y militancia. No le tenemos temor a la disputa interna que seguramente se desarrollará en el próximo año 2021. Es más, creemos que la constitución de las autoridades partidarias a nivel provincial y local, que surjan de un proceso democrático interno le dará a la UCR más fortaleza, presencia permanente en toda la realidad política entrerriana, y que en definitiva nos conduzca a ser nuevamente gobierno en Entre Ríos, obviamente fortaleciendo una alianza de gobierno con los sectores que hasta ahora hemos trabajado juntos y otros que puedan incorporarse.

Estamos totalmente persuadidos que, luego de tantos años de gobiernos peronistas en la provincia, algunos de ellos de dudosa capacidad moral, NO han sabido resolver los problemas estructurales y NO han mejorado la vida de nuestros comprovincianos.

Bien le vendría a esta querida ENTRE RÍOS un gobierno provincial de la UNIÓN CÍVICA RADICAL, que en los dos períodos en que le tocó gobernar, desde 1983 hasta el presente, ha dejado sus huellas, con políticas de estado, y en beneficio del pueblo entrerriano.

RADICALES POR LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO