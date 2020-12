Mensaje de La directora Departamental Uruguay

Este 2020 que termina será recordado, sin dudas, como “el Año de la Pandemia”. Un año de incertidumbres, angustias, pérdidas; pero también un año de oportunidades y nuevos desafíos.

Un año en que la SOLIDARIDAD tuvo quizás su prueba de fuego.

En honor a ella, deseo decirles GRACIAS a:

– El Equipo de Supervisoras/or, Coordinador de J. y A., Personal de Sede y Subsede, INCONDICIONALES en su apoyo y trabajo permanente; venciendo cada dificultad de forma humanitaria y colaborativa siempre.

– A cada Directivo, a cada Docente, por su responsabilidad, tenacidad, creatividad, vocación y amor para llegar a cada estudiante. Un especial reconocimiento a nuestras escuelas TECNICAS, que demostraron enorme generosidad colaborando con nuestros Centros de Salud, y con los HEROES que desde allí nos cuidan.

– A alumnas, alumnos y familias que cuando “la escuela se mudó a la casa” (Brener G.) pusieron lo mejor de sí para realizar la tarea escolar, acompañar a las “seños” y “profes”, aún en los más difíciles contextos socioeconómicos y afectivos.

– Al personal no docente; especialmente a cocineras, cocineros y ordenanzas que desde marzo no dejaron de trabajar junto a sus directivos para que nunca faltara la asistencia alimentaria en los Comedores escolares.

– Al Senador Departamental; a cada Presidente de Municipio, Comuna y Junta de Gobierno; a AGMER delegación local. Ellos fueron quienes en aquellos primeros tiempos de cuarentena cuando no era fácil transitar rutas y caminos vecinales, sumaron sus manos generosas para que los Cuadernillos llegaran a cada rincón del Departamento para nuestros gurises/as.

– A los Medios de Comunicación, que nos permitieron estar siempre “cerca” de cada localidad.

– Al Presidente del CGE y su equipo de trabajo por su acompañamiento constante. A las/los Directores Departamentales por mancomunar esfuerzos ante cada desafío que nos impuso la pandemia.

– A nuestras familias, porque cuando para todos/as se nos esfumaron los horarios habituales de trabajo, respetaron el ws que funcionó las 24 hs con estudiantes, familias, colegas; y se acostumbraron a nuestra NO presencia en el hogar (aunque vivíamos en él) por estar en eternas reuniones por videoconferencias.

GRACIAS DOCENTES POR MANTENER EL VÍNCULO ESENCIAL PARA ENSEÑAR Y APRENDER, POR SOSTENER EL VÍNCULO AFECTIVO.

GRACIAS POR LA ALEGRIA Y EMPATIA CON LA QUE REALIZARON SU TAREA DURANTE TODO EL AÑO.

LES DESEO, PESE A LA PANDEMIA, FELICES FIESTAS!!!!

BRINDEMOS POR UN 2021 CON LA ESPERANZA RENOVADA!!!!!!

¡GRACIAS!

PROF. ANA MARIA DIAZ

DIRECTORA DEPARTAMENTAL

DE ESCUELAS URUGUAY