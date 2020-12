Mattiauda: “Hay que buscar alternativas para realizar las PASO, no para suspenderlas”

El diputado provincial, Nicolás Mattiauda (Pro-Cambiemos), manifestó su postura contraria a la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del año próximo, y aseguró que si el gobierno avanza en ese sentido “demostrará una vez más lo poco que le interesa la institucionalidad”.

“Cambian las reglas de juego para acomodarlas a sus necesidades y evitar que la realidad les demuestre el fracaso que están teniendo”, aseguró el legislador de Gualeguaychú cuestionó la intención del gobierno nacional de avanzar con la no realización de los comicios de primer término de 2021, idea apoyada por el gobernador, Gustavo Bordet, y el oficialismo entrerriano.

Respecto al “gasto sin sentido” esgrimido como argumento por el oficialismo provincial para apoyar la suspensión de las PASO, el diputado dijo que es “poco convincente” porque recordó que en 2019 Bordet decidió desdoblar las elecciones “para beneficio político personal, pero con un costo millonario para los entrerrianos en una provincia endeudada y con números en rojo”.

En cuanto a la situación sanitaria, también utilizada como argumento, Mattiauda expresó que “hay una clara contradicción” del gobierno porque “promociona la vacunación para el próximo año, flexibilizó el turismo nacional e internacional, pero quiere suspender un proceso eleccionario que se realizará dentro de 9 meses”.

“Hay que buscar alternativas para realizar las PASO, no para suspenderlas”, dijo el diputado del Pro integrante del interbloque Cambiemos y agregó que si el gobierno avanza en ese sentido “demostrará una vez más lo poco que le interesa la institucionalidad”.

“Quizás el gobernador Bordet no quiere toparse con la realidad de un mensaje negativo de las urnas y por eso hace fuerzas para que no haya primarias, que en definitiva son un termómetro del estado de ánimo de la sociedad de cara a las generales”, puntualizó.