MARIA DEL CARMEN CHAULET Vda. de DATA –Q.E.P.D
Falleció en ciudad el día 28 de diciembre de 2020.-C.A.S.R.B.P.
SUS HERMANAS, SOBRINOS, SOBRINOS POLITICOS, SOBRINOS NIETOS, AMIGOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN DE SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERÁN INHUMADOS HOY MARTES A LAS 11,00 HORAS EN EL CEMENTERIO LOCAL.-“RUEGAN UNA ORACION EN SU MEMORIA”-“NO SE EFECTUA VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA”-“ATENCION QUE AGRADECEN”-CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 29 DICIEMBRE DE 2020.-Servicio: PREVISION CASA CEVEY S.R.L.-Ing. HENRY 596. Teléfono: 03442 427086-ceveyjose@yahoo.com.ar