martes, diciembre 29, 2020
Fúnebres

MARIA DEL CARMEN CHAULET Vda. de DATA -Q.E.P.D

MARIA DEL CARMEN CHAULET Vda. de DATA –Q.E.P.D

Falleció en ciudad el día 28 de diciembre de 2020.-C.A.S.R.B.P.

SUS HERMANAS, SOBRINOS, SOBRINOS POLITICOS, SOBRINOS NIETOS, AMIGOS Y DEMAS FAMILIARES  PARTICIPAN DE SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERÁN INHUMADOS HOY MARTES A LAS 11,00 HORAS EN EL CEMENTERIO LOCAL.-“RUEGAN UNA ORACION EN SU MEMORIA”-“NO SE EFECTUA VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA”-“ATENCION QUE AGRADECEN”-CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 29 DICIEMBRE DE 2020.-Servicio: PREVISION CASA CEVEY S.R.L.-Ing. HENRY 596. Teléfono: 03442 427086-ceveyjose@yahoo.com.ar

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