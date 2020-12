Los empleados judiciales reclaman por una recomposición salarial

Los trabajadores del Poder Judicial hicieron llegar un enviaron un comunicado a los medios, para informar las medidas de fuerza adoptadas en el marco de asamblea que se llevada a cabo el 22 de diciembre.

Los empleados judiciales de Entre Ríos se manifiestan en protesta a la implementación de la Ley de Emergencia decretada por el gobierno provincial, por la cual se han visto disminuidos considerablemente los salarios de todos los trabajadores judiciales de la provincia.

El comunicado expresa “Las mismas consisten en la DESCONEXION TOTAL POR EL LAPSO DE MEDIA HORA A PARTIR DE LAS 10:30 HORAS, los días 28, 29 y 30 de diciembre del corriente y la colocación de pancartas en los 3 inmuebles sede del Poder Judicial de Entre Ríos en nuestra en ciudad.

Dichas medidas implican la retención de servicios, en el lugar habitual de trabajo durante media hora consistentes en:

* NO ATENDER AL PÚBLICO; NO CONTESTAR CORREOS ELECTRÓNICOS; NO ATENDER TELEFONOS; NO OTORGAR TURNOS; NO ASISTIR A LAS AUDIENCIAS.

El Gobierno tiene que entender que somos trabajadores que vivimos de nuestro salario.

Que la última recomposición salarial que cobramos fue en el mes de enero, que correspondía a un aumento otorgado durante el mes de diciembre del año próximo pasado, y que durante el año, la inflación y los descuentos de la ley de emergencia han deteriorado considerablemente nuestros ingresos.

Los trabajadores judiciales entrerrianos nunca dejamos de trabajar durante el año, siempre hubo como mínimo, juzgados de turno, pero todos los trabajadores cumplimos con nuestro trabajo siempre, con turnos rotativos, de mañana y de tarde, trabajando de nuestros hogares (que implicó siempre hacerlo por más horas), también el personal de riesgo por edad o por cuestiones relativas a la salud lo hace con la modalidad de teletrabajo”.