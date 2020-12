Jubilado reclama: Se encadenó frente a la Municipalidad de Concepción del Uruguay

Un jubilado municipal, ante la desesperación por su situación económica, tomó la drástica determinación de encadenarse este martes por la mañana en Plaza Ramírez, frente al edificio de la Municipalidad, a la espera de ser atendido en su reclamo por alguna autoridad.

Llegado el mediodía, nadie se acercó a dialogar con él y solo recibió el apoyo de compañeros de trabajo y familiares, incluyendo sus nietos que trataron de hacerlo deponer de su actitud por cuestiones de salud.

Se trata de Juan José Poggio, quien trabajó más 33 años como chofer en diferentes Áreas del municipio uruguayense y hoy se encuentra en una situación desesperante, con un sueldo de mano de 17.800 pesos.

“Llegué a esta situación en reclamo por los jubilados municipales de nuestra ciudad, que estamos cobrando haberes de indigentes, con sueldo que están en los 20 mil pesos por debajo de la línea de pobreza y además el bono que se les dará a los empleados municipales, nosotros no lo recibimos. Lamentablemente también se nos discrimina con los aumentos, ya que se nos da seis meses después de que se les otorga a los activos, lo que ya nos deja totalmente desactualizados en una inflación galopante. No queremos más discriminación y exigimos se nos dé una solución”, reclamó Poggio.

El jubilado municipal dijo que se viene luchando por todos los medios y así seguirán, destacado que “Agradezco que no soy una persona enferma, sino no tendría ni para los medicamentos. Por eso presentamos por mesa de entrada la nota con la firma de los jubilados y con todo respeto, pero no nos atiende nadie. Yo quiero saber que pasa y cuando se acuerda un aumento queremos estar presentes en representación de los compañeros. Me voy a quedar a ver si baja alguno, pero por lo visto se van todos. Ellos van a llegar a viejos algún día y esto o van a sufrir ellos y no se dan cuenta, por eso con todo dolor hice esto hoy y espero que se nos escuche”, finalizó el ex empleado municipal.