JORGE MANUEL GAUNA Q.E.P.D
FALLECIO EN CIUDAD EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020
SU ESPOSA: NILDA PETRONA CABRERA DE GAUNA.
SUS HIJOS:JORGE ALBERTO, GUSTAVO JOSE, GISELA ALEJANDRA
SUS HIJOS POLITICOS:GRISELDA ACOSTA, MARIA ALEJANDRA SILVA, EMILIANO COURVAISIER.
SUS NIETOS Y BISNIETOS: AGUSTÍN, ALEJO, MILAGROS, VANINA, MICAELA, PRISCILA, CANDELA, EMMA, ROMÁN, VALENTINO.SUS NIETOS POITICOS: MANUEL GONZALEZ, MELINA BUFFARINI, ANGELINA MASSA, ANDRÉS BOZZARELLI, SANTIAGO CARRASCO Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO.SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EL DIA DE AYER 11 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL CEMENTERIO DE C.DEL.URUGUAY.CASA DE DUELO ARTUSI 1416 SERVICIO COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L ROCAMORA 518 TEL 425977.