domingo, diciembre 13, 2020
Fúnebres

FELIX SEBASTIAN GODOY Q.E.P.D. (Previsora Uruguay)

FELIX SEBASTIAN GODOY Q.E.P.D.

FALLECIO EN CIUDAD EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, SU ESPOSA. MIRTA BEATRIZ FARIAS, SUS HIJOS: CRISTIAN, HUGO, Y SUSANA GODOY, SUS HIJOS POLITICOS ROSANA,SILVINA,
Y JOSE, SUS NIETOS. MATIAS, PAULA, MICAELA,BRAIAN, AGUSTIN, GEREMIAS,BRENDA Y ZOE, SUS HERMANOS. ALBERTO, HUGO,DANIEL,MIRTA,ESTELA, ANA, MARIA DEL CARMEN, ADELINA, AMELIA Y ESTHER, SUS HERMANOS POLITICOS Y DEMAS FAMILIARES, PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERAN INHUMADOS EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL CEMENTERIO LOCAL, A LAS 10 HORAS, CASA DE DUELO 25 DE AGOSTO 2033, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263.-

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ISMAEL SENA Q.E.P.D. FALLECIO EN CIUDAD EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020,  SU ESPOSA LILIA MARIA BUSSETTI, SUS HIJOS, Y DEMAS FAMILIARES,  PARTICIPAN CON PROFUNDO...
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ANTUNEZ CARLOS MARIA “EL NEGRO” QEPD

ANTUNEZ CARLOS MARIA “EL NEGRO” FALLECIO  EL DOMINGO 13 DE DICIEMBRE  2020 EN COLON  ENTRE RIOS EDAD: 75 AÑOS - CASA DE DUELO: GRAL URQUIZA 212   -   ENTRE RIOS - SUS RESTOS NO...
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