FELIX SEBASTIAN GODOY Q.E.P.D. (Previsora Uruguay)

FELIX SEBASTIAN GODOY Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, SU ESPOSA. MIRTA BEATRIZ FARIAS, SUS HIJOS: CRISTIAN, HUGO, Y SUSANA GODOY, SUS HIJOS POLITICOS ROSANA,SILVINA,
Y JOSE, SUS NIETOS. MATIAS, PAULA, MICAELA,BRAIAN, AGUSTIN, GEREMIAS,BRENDA Y ZOE, SUS HERMANOS. ALBERTO, HUGO,DANIEL,MIRTA,ESTELA, ANA, MARIA DEL CARMEN, ADELINA, AMELIA Y ESTHER, SUS HERMANOS POLITICOS Y DEMAS FAMILIARES, PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERAN INHUMADOS EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL CEMENTERIO LOCAL, A LAS 10 HORAS, CASA DE DUELO 25 DE AGOSTO 2033, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263.-