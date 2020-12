Favio Grinovero completó un buen cierre de año

Si bien no pudo repetir victoria, estuvo entre los diez y termina el campeonato en cuarta posición.

El cierre de un año ampliamente atípico dejó en Favio Grinovero sensaciones positivas tras haber podido llevar su Chevrolet Corsa nuevamente a los planos de relevancia, alcanzando la victoria y cerrando con un cuarto puesto el campeonato 2020, lo cual aumenta más aún su consideración teniendo en cuenta que no formó parte de una fecha doble.

En el caso de la carrera final de este domingo, el piloto entrerriano llevó adelante su chance de sostener el protagonismo pero la largada no fue buena y ello comenzó a complicar las chances de estar entre los destacados, llegando a caer en el clasificador de forma visible y con los kilos de lastre que parecían sentirse sobre su Chevrolet Corsa. Pese a ello, se avanzó a poco de la final con un ritmo alentador y con el octavo puesto final que le permite concretar una buena temporada y un lugar en el campeonato que refleja lo bueno que se hizo pese a no correr en dos finales.

“La largada no fue del todo buena y allí se complicaron nuestras chances de repetir el resultado de ayer, pese a eso recuperamos rendimiento acorde se fueron transcurriendo las vueltas previstas y eso permitió que se termine nuevamente entre los diez protagonistas principales. Me voy contento por el buen cierre de año que hemos alcanzado y por estar entre los cuatro pese a las dos finales que no corrimos” Indicó Grinovero.

La temporada 2021 aún no está confirmada en lo que respecta a la fecha y lugar dónde se lleve a cabo.