jueves, diciembre 3, 2020
Fúnebres

ESTEBAN ISIDORO RAMON BARRETO (Poroto) Q.E.P.D (Casa Cevey)

ESTEBAN ISIDORO RAMON BARRETO (Poroto) Q.E.P.D
Falleció en Ciudad el día 02 de diciembre de 2020.- C.A.S.R.B.P.
Su Sra. Esposa: DELIA MIRIAM PEREIRA.-
Sus hijos: GUILLERMO Y LAURA.-
Sus nietos: PALOMA Y FRANCHESCA
Sus hermanas, sobrinos y demás familiares participan de su fallecimiento y sus restos fueron cremados.-
“RUEGAN UNA ORACION EN SU MEMORIA” – “NO SE EFECTUO VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA” – “ATENCION QUE AGRADECEN”
CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 03 DICIEMBRE DE 2020.-
Servicio: PREVISION CASA CEVEY S.R.L. – Ing. HENRY 596. Teléfono: 03442427086 – ceveyjose@yahoo.com.ar

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