El Dr. Hugo Cettour advierte sobre los riesgos ante la llegada de visitantes, y el cansancio del personal de salud

El Dr. Hugo Cettour, quien ha sido director del Hospital Urquiza y ex ministro de Salud de la Provincia, remarcó el peligroso estado de situación en que se encuentra la ciudad de Concepción del Uruguay ante el alto nivel de contagios que se viene sosteniendo desde hace varias semanas.

Ante este panorama, como médico y conocedor del estado del sistema de salud pública, alertó sobre los días que vienen para la ciudad y la región.

“Se viene el verano y se espera gente del conurbano bonaerense, de Capital Federal, habrá una mezcla de gente proveniente de distintos lugares del país que tiene muchas ganas de salir, y yo no sé si van a cumplir con las medidas preventivas que teóricamente hablan los decretos, hay que tener en cuenta que el virus no conoce los decretos”, señaló.

Respecto del sistema de salud, tanto público como privado de la ciudad, Cettour remarcó puntualmente que “el personal de salud no da más. Está muy mal desde todo punto de vista, desde lo laboral, desde lo económico, de sus licencias, sus vacaciones, todo esto es agotador”, remarcó.

Concepción del Uruguay registró este lunes otros 41 casos positivos, hay casi 400 activos, ya se suman 20 muertos, y los días de duplicación se reducen de forma constante.

“El vector de contagio más peligroso es la masa de gente de entre 20 y 50 años, ahí está el 75% de los contagiados, es el grupo vector que propaga el virus, y es el que va a contagiar al resto”, señaló Hugo Cettour.

En este mismo sentido destacó que “ese es un grupo que gente que no se cuida, y no se va a cuidar, por lo tanto, todos aquellos que forman parte de cualquier grupo de riesgo, no tienen otra alternativa que extremar los cuidados. Hay que usar barbijo, hay que considerar que todo el que está enfrente es un potencial coronavirus positivo, hay que mantener distancia de dos metros, hay que tratar de estar al aire libre, no hay que ir a reuniones cerradas, por supuesto que no hay que ir a ninguna fiesta”, finalizó.