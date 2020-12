Datos del clima y río

Altura del río Uruguay en Puerto Concepción del Uruguay 0,62 ESTACIONADO. Vientos débiles del N. Despejado sobre el Norte de la pcia., poco nuboso sobre el Centro y Parcialmente nublado sobre el Sur de ella. Probable incremento de los vientos a moderados del N hacia fines de la mañana, con nubosidad en disminución. Luego por la tarde vientos débiles y moderados del N, con temporarias ráfagas. Despejado y caluroso a muy caluroso. Muy elevada sensación térmica.

Probable disminución de la intensidad de los vientos por la noche, y nubosidad en aumento sobre el Oeste de la pcia. Temperatura mínima en ascenso marcado y máxima en ascenso. Sin fenómenos de importancia o fenómenos poco significativos (por altas temperaturas y vientos moderados con algunas ráfagas). Temperatura Mínima pronosticada: entre 21 y 23° C. / S. T. mínima: 21 a 23° C. Menores sobre el Sudeste de la provincia. Temperatura Máxima pronosticada: entre 35 y 37° C. / S. T. máxima: 39 a 42° C. Mayores sobre el Oeste de la provincia.