Cuánto pesa una compactadora de suelo para circular en una calle?

Las máquinas viales como las compactadoras de suelo, son equipos de trabajo sumamente pesados, que pueden generar serias roturas en superficies no preparadas para su paso.

Una compactadoras de suelo con su inmenso rodillo sobre una calle pavimentada no solo genera vibraciones, sino que puede ser perjudicial pala la carpeta de hormigón y con pesos superiores a las 10 toneladas, sin dudas no están en condiciones de circular por calles.

Esto fue lo que vecinos de bulevar Irigoyen vieron este martes por la mañana al salir tras escuchar el extraño ruido y percibir vibraciones, encontrándose con una compactadoras de suelo transitado de este a oeste.

Su reclamo no tardó en llegar a la Redacción de 03442, manifestando que ”Estamos reclamando por el tránsito de camiones que no se hace nada y rompen las calles, pero esto es el colmo. Este tipo de maquinaria no puede transitar con calles así porque sí. Deberían llevarlas sobre carretones para no romper el pavimento. Seguramente esto afecta el suelo y después somos los vecinos que tenemos que soportar los pozos o parches en nuestras calles”, dijo un hombre que vive sobre el bulevar, cerca de la intersección con 14 de Julio.

Seguramente sería bueno tener en cuenta la inquietud de los vecinos y lograr individualizar la empresa dueña de esta maquinaria para ser notificada.