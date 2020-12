Clima y Rio

Altura del río Uruguay Puerto Concepción del Uruguay 1,95 CRECIENDO. Vientos regulares a débiles del Sudeste. Poca variación de la humedad. Probables neblinas matinales en áreas suburbanas. Parcial a escasamente nuboso. Muy fresco por la mañana con baja sensación térmica. Tiempo bueno. Templado durante la tarde. Vientos débiles del Este por la noche. Temperatura mínima en marcado descenso y máxima en leve descenso o en poco cambio.

Sin fenómenos de importancia. Temperatura Mínima pronosticada: entre 8 y 10° C. / S. T. mínima: 6 a 8° C. Menores sobre el Sudeste de la provincia. Temperatura Máxima pronosticada: entre 25 y 27° C. / S. T. máxima: 26 a 28° C. Mayores sobre el Oeste de la provincia.