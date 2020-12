Clima y río en la zona

Altura del Río Uruguay en Puerto Concepción del Uruguay 1 metro ESTACIONADO. Vientos débiles a regulares del Norte y Noreste. Algo fresco en áreas suburbanas. Despejado a poco nuboso. Luego, durante el día, nubosidad en incremento paulatino desde el Oeste de la provincia. Vientos rotando a débiles y regulares del Sur y Sudeste, pero particularmente más intensos sobre los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. Inestable. Desmejorando con probabilidad de lluvias y algunos chaparrones. Probables tormentas eléctricas dispersas. Los departamentos más inestables serían los del Centro y Norte de la provincia. Húmedo. Cálido a caluroso por la tarde. Temperatura mínima en leve ascenso. Temperatura máxima en ascenso pero en marcado ascenso sobre el Sudoeste provincial. Condición: VERDE. a AMARILLA (ocasionalmente) NARANJA (Fenómenos significativos). Temperatura Mínima pronosticada: entre 14 y 16° C. / S. T. mínima: 12 a 14° C. Menores sobre el Sudeste de la provincia. Temperatura Máxima pronosticada: entre 32 y 36° C. / S. T. máxima: 33 a 38° C. Mayores sobre el Oeste de la provincia.