11º Charla de la Ronda de Encuentros virtuales de la Campaña Conocer para Proteger, organizada por Vecinxs por los Humedales del Río Uruguay en Concepción del Uruguay, el viernes 11 a partir de las 19 h.

Es la última charla de este año y será en adhesión y vigilia a la Segunda Acción Plurinacional por el Agua, la Vida y los Territorios que realizarán asambleas y organizaciones de México a Tierra del Fuego coordinadamente y con énfasis en el día 12 por el cese del extractivismo en la región.

El tema del Encuentro en esta ocasión será de fundamental importancia ya que se trata de la charla taller HUMEDALES ARTIFICIALES (Parte 1), su utilización para la depuración de los efluentes tanto industriales como domiciliarios. Se abordará un método sustentable de saneamiento que produce grandes beneficios a los usuarios así como el ecosistema de los ríos y humedales, aportando así a reducir la contaminación aportada a los cursos de agua.

El disertante para estas charlas será el Ingeniero Civil Fernando Raffo, Máster en Ingeniería Ambiental y docente universitario que cuenta con experiencia y conocimientos vastos sobre el tema y presentará ejemplos de estos Humedales en funcionamiento, tanto nacionales como internacionales.

Invitamos especialmente a funcionarios de las Áreas de Salud así como de Ambiente y Producción de Municipios y Provincias dado que estos sistemas ofrecen la solución a muchas de las problemáticas actuales, disminuyendo la contaminación y consecuentemente los riesgos a la salud y la conflictividad que las mismas acarrean.

La plataforma usada para este encuentro será nuestro canal de YouTube Por los Humedales del Rio Uruguay: https://youtu.be/zshZTtxxeEc

Link Formulario Inscripción https://forms.gle/1q2MGBNJHx39syhu8, con la inscripción se enviará el link a la charla en vivo.

Invitan a participar en la misma: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concepción del Uruguay, Sociedad Argentina de Planificación Territorial Regional Litoral, INTA , Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos Regional Este, Facultad de Ciencia y Tecnología sede Concepción del Uruguay, Proyecto Valorización Humedales e Isla del Puerto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Concepción del Uruguay, Club de Observadores de Aves, Aves Argentinas, Yacht Club Entrerriano C del U, Club Regatas Uruguay C del U, Dirección de Salud Ambiental Municipalidad de C del U, Facultad de Ciencias de la Salud. UNER. Asamblea Pachamama Uruguay. Asamblea Por el NO a los Agrotóxicos en San José y Colon – Asamblea del Perucho. Piuké. Fundación Vida Silvestre.