miércoles, noviembre 25, 2020
Fúnebres

TERESA SABINA RATTO – Q.E.P.D

TERESA SABINA RATTO – Q.E.P.D

Falleció en Ciudad el día 24 de noviembre de 2020.-C.A.S.R.B.P.

SU SOBRINA MONICA RATTO Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN DE SU DECESO Y SUS RESTOS DESCANSARAN EN EL PANTEÓN FAMILIAR JUNTO A SUS SERES QUERIDOS.-“RUEGAN UNA ORACION EN SU MEMORIA”-“NO SE EFECTUO VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA”-“ATENCION QUE AGRADECEN”-Casa de duelo: Dra. RATTO 589.-CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 26 NOVIEMBRE DE 2020.-Servicio: PREVISION CASA CEVEY S.R.L.-Ing. HENRY 596. Teléfono: 03442 427086-ceveyjose@yahoo.com.ar

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Roberto Faustino Manzan QEPD

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Raul Isabelino Vasquez (Tero) QEPD

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