TERESA SABINA RATTO – Q.E.P.D
Falleció en Ciudad el día 24 de noviembre de 2020.-C.A.S.R.B.P.
SU SOBRINA MONICA RATTO Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN DE SU DECESO Y SUS RESTOS DESCANSARAN EN EL PANTEÓN FAMILIAR JUNTO A SUS SERES QUERIDOS.-“RUEGAN UNA ORACION EN SU MEMORIA”-“NO SE EFECTUO VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA”-“ATENCION QUE AGRADECEN”-Casa de duelo: Dra. RATTO 589.-CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 26 NOVIEMBRE DE 2020.-Servicio: PREVISION CASA CEVEY S.R.L.-Ing. HENRY 596. Teléfono: 03442 427086-ceveyjose@yahoo.com.ar