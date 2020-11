Salones de fiestas plantean a Oliva la situación crítica del sector

Presentaron protocolo sanitario al municipio, señalaron que la situación está muy complicada con todos los rubros que comprende el sector de eventos.

Los propietarios de salones de eventos, plantearon la difícil situación al Intendente Martín Oliva que está atravesando el sector.

Salones, Disc Jockey- Gastronómicos- fotógrafos – decoradores, y todo el núcleo del sector de eventos, solicitan ayuda Urgente, hace más de 7 meses que no trabajan.

Unos de los temas que se planteó fue la elaboración del protocolo sanitario, elaborado por propietarios de salones de fiestas, en el que también situaron la crisis del sector en una nota al intendente municipal y una pronta repuesta urgente de las autoridades.

Desde principios de abril hasta el momento está Prohibido todo evento que aglomere una importante cantidad de personas, los trabajadores se han quedado sin prestar servicios en, casamientos, cumpleaños de 15, fiestas de egresados etc.

Ante este escenario piden precisiones sobre el futuro de la actividad, manifiestan, que cumpliendo los protocolos sanitarios pueden funcionar y disminuir el desbordamiento de fiestas llamadas ¨Clandestinas´´, muchísimas familias viven del rubro en forma directa e indirecta, quienes hoy se encuentran sin respuestas.

El sector abarca un abanico muy amplio en este rubro, y se está viviendo una incertidumbre muy grande por la vuelta de los eventos, ya que se habilitó todo, inclusive el turismo, casino, nuestro sector sin repuestas, si bien entendemos la situación, lo que no queremos es pagar nuevamente por las irresponsabilidades, tener que estar cerrados por un nuevo rebrote del (Covid -19). También muchas fiestas se reprogramaron y otras piden la devolución del dinero con lo que hoy es imposible, si no podemos generar, estamos haciendo lo posible para poder mantener nuestro rubro. Manifestó uno de los trabajadores.

El secretario de Gobierno, Juan Martín Garay, El director de salud Miguel Toledo, Yari Seyler, hace días atrás mantuvieron una reunión con referentes de los salones de eventos y todavía no hay respuestas de las autoridades, mientras que se siguen haciendo fiestas no habilitadas sin control alguno, y el daño se comete ya que el riesgo de contagio es mucho mayor. Según datos ya muchos salones del país comenzarán a trabajar bajo permisos especiales otorgados por los municipios.