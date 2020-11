Los lideraba el “Gato” Herling: La Justicia Federal procesó a once personas por delitos de tráfico de estupefacientes

El juez Federal de Concepción del Uruguay, doctor Pablo Seró, confirmó este viernes a la prensa que 11 personas fueron procesadas y continuarán detenidas, por ser consideradas integrantes de la banda narco que operaba desde La Histórica y conformó que esta era liderada por

El doctor Seró dijo “Esta semana decretamos el procesamiento y prisión preventiva de 11 personas y liberamos por falta de mérito a otras 7, ya que no hay mérito suficiente para procesarlas, pero tampoco para desvincularlas, por lo que estarán a derecho y en libertad. Los procesados son integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. El lavado de activos es poner en circulación en el mercado, bienes adquiridos con producto de un delito, lo que se está advirtiendo en esta causa. Esta organización es liderada por Rubén Vicente Herlin, conocido como “El Gato”, que fuera investigado en distintas causas durante 11 años. Esta causa se inició en 2017 y es producto de la acumulación de 3 causas, debiendo darle intervención a tres fuerzas, Policía de Entre Ríos, Policía Federal y Prefectura Naval, que trabajaron conjuntamente. Esto lo quiero destacar, ya que el narcotráfico es un delito especial que se investiga mientras va sucediendo, no como otros delitos que se investigan tras haber ocurrido haciéndose una reconstrucción historia de los hechos. El narcotráfico se va viendo en vivo y se sigue viendo hasta el momento oportuno para actuar. El hecho de que sea una banda tan grande, demandó el trabajo de las tres fuerzas, ya que operaban en distintos lugares, que no se limitaban a la ciudad, incluyendo ventas, comercialización, transporte, etc. Respecto al lavado de activos tiene la particularidad de que si bien el dinero proviene de (en este caso) la venta de droga, una vez introducido en el mercado va progresando en bienes y esto se sigue sucediendo, por lo que es importante no perder el hilo conductor. Esta personas están imputadas y procesadas en base a los hechos y la prisión preventiva es para evitar riesgos de fuga o entorpecimientos, ósea un riesgo procesal y dependerá del Ministerio Público Fiscal que se eleve oportunamente la causa a juicio”.

Droga y dinero en Cambacuá

Días pasado la Prefectura informó sobre el hallazgo de mochilas con dinero y estupefacientes junto a una embarcación en la isla Cambacuá. Respecto a esto el juez explicó que “Debo ser más acotado dado el estado de la causa. Esto fue encontrado inesperadamente por la Prefectura Naval, no había investigación previa. Más allá de esto hay elementos que hacen presumir que estamos ante la presencia de una comercialización y hasta el momento se pudo vincular la embarcación con los otros elementos que estaban fuera de la misma. Estamos investigando si estamos ante una importación o exportación de estupefacientes.

Fiestas, multas y consecuencias

Otro tema abordado por el magistrado fue el de las reuniones o fiestas clandestinas, destacando el trabajo de la Guardia Urbana municipal y la Policía de Entre Ríos en estos eventos.

“Es complicado entender que hoy en día una reunión o fiesta sea considerada un delito, pero lamentablemente en el contexto en el que vivimos, hoy es delito y eso se debe tener en cuenta por parte de la sociedad. La actuación del Juzgado se circunscribe a una actuación en el marco del artículo 205 del Código Penal y la Fiscalía con muy buen criterio, adoptó una conducta de recurrir en algunos casos a una herramienta del nuevo CPFP, que es llegar a una conciliación con la Defensa de la persona que ofrece un resarcimiento económico que debe ser homologado por el Juzgado y de esa forma se paga una multa reparando ocasionado al Estado y ese dinero es donado en nuestro caso a la Cooperadora del hospital Urquiza, dándole una utilidad mucho mejor que una sanción penal. Seguramente con quienes reincidan deberán analizarse lo casos y actuar en consecuencia. Estamos trabajando mucho y agradezco a la prensa el poder llegar a la gente para que sepa lo que estamos haciendo y destaco el trabajo del personal de mi Juzgado, que realiza un verdadero esfuerzo todo el año y a toda hora, a lo que se suma el trabajo de la fuerzas de seguridad”.