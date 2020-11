Juan Manuel Ferreyra al Chacarero Mendocino

El ex Gimnasia Juan Manuel Ferreyra ya está en Mendoza para sumarse a San Martín de esa provincia que se prepara para disputar el Torneo Regional Amateur. El Chacarero mendocino está formando un equipo con el objetivo de ascender al Federal A y tiene como entrenador a Lucio Ramos.

Ferreyra quedó libre de Chaco For Ever dos meses después de comenzado la pandemia y se encontraba sin club. En dialogo con 03442 dijo que el viernes mantuve el primer contacto con las autoridades del club, me explicaron el proyecto y cerramos enseguida. Viajé inmediatamente, en un largo viaje por el tema de los controles, sobre todo en San Luis. Llegué el sábado y ya este lunes me pondré a las órdenes del DT”.

Sobre su nuevo club contó que “si bien bajé de categoría, la seriedad que han mostrado y las ganas de ascender me convencieron para venir. Estamos en un predio con todas las comodidades, aislados en una burbuja y con todos los controles”.