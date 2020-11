“Hemos dado un salto en calidad democrática”, dijo Bordet

Con la presencia del gobernador Gustavo Bordet, y en el marco de una sesión especial, el Senado convirtió en ley por mayoría el proyecto de Paridad Integral en Entre Ríos. “Ganamos mucho para la democracia entrerriana”, afirmó el mandatario.

“Hemos dado en la provincia de Entre Ríos un alto salto de calidad democrática, de convivencia, de tolerancia, de respeto, esto es lo que implica esta ley», dijo el gobernador, Gustavo Bordet tras ser aprobado el proyecto de Ley de Paridad Integral por la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

“Las mujeres no sólo tienen el concepto de paridad en los cargos políticos sino también en la vida activa de la sociedad. Ganamos muchísimo para la democracia entrerriana”, precisó el mandatario.

Bordet, dijo que “tener una Ley de Paridad de Género, era un reclamo y una necesidad de poder ser implementada”. Además, sostuvo que dicha ley tiene la particularidad de que es de Paridad Integral y que “son muy pocas y casi únicas en Argentina”.

“Ha sido una jornada donde se ponen de manifiesto las visiones que compartimos, tanto mujeres como hombres sobre el devenir de la política en nuestra provincia”, aseguró.

«Hoy es un día histórico”, manifestó el mandatario y agregó: “Tuvimos que transitar un largo camino para poder llegar a la aprobación de esta Ley. Lo habíamos intentado en la gestión pasada, habíamos enviado un proyecto que era mucho más complejo. Sin embargo y con una firme convicción de que tiene que existir la paridad en nuestra provincia comenzamos el nuevo mandato el 10 de diciembre justamente implementando la paridad en el gabinete. También lo hacemos en distintos ámbitos porque era necesario generar un nuevo debate que propenda a lograr esta Ley que se acaba de sancionar en este recinto improvisado por la pandemia pero lo que también era necesario para tener presencialidad en una decisión tan importante”, sostuvo el mandatario.

En ese sentido, dijo que “era necesaria su aprobación con el consenso que logró y en la inteligencia de haber podido construir esta red para la paridad, esta red que Laura (Stratta), diseño, armó y convocó fundamentalmente no solo al espacio de la política, sino a la sociedad”.

En ese orden, valoró el logro obtenido ya “que en este año de gestión pese a la pandemia se hayan podido lograr esos consensos, esos acuerdos necesarios para llegar a esta Ley, que reitero, es una Ley de avanzada, es una Ley progresista y es una Ley en la cual a partir de esta sanción tendremos que trabajar firmemente para llevarlo a la práctica”, manifestó.

“Como gobernador este es mi compromiso de seguir trabajando para que se plasmen los derechos que están consagrados en la Ley sancionada hoy”, afirmó.

El gobernador, además, recordó que esta semana, «se están celebrando los dos primeros juicios por jurado en esta provincia, algo que fue sancionado por esta Legislatura y que impulsamos también con mucho ahínco, la necesidad de democratizar la Justicia, de darle contenido ciudadano y una visión terrenal cuando haya que juzgar por los otros». Y en ese sentido, destacó que ese jurado popular está compuesto por seis mujeres y seis hombres, «lo cual habla a las claras que no fue necesario esperar la sanción de esta Ley para empezar a aplicar la paridad de género en la provincia».

Ley progresista

Bordet valoró que «quizás esta Ley que se acaba de aprobar sea la más progresista y avanzada de todas las leyes que existen en la Argentina, eso también me enorgullece mucho». Entonces, precisó que la Ley de Paridad Integral no solo se restringe o limita a bancas para ser ocupadas, “sino que también tiene conceptos más importantes». En ese marco, remarcó que «quizá el que más me entusiasmó cuando lo leí, fue que en las dos figuras Ejecutivas, para gobernador y vicegobernador, o gobernadora y vicegobernadora, o intendentes y viceintendentes, tiene que haber paridad de género».

«Esto es muy importante», opinó, «porque en esta provincia, tuvieron que transcurrir casi 200 años para que haya una vicegobernadora mujer, y a estos derechos hay que garantizarlos, porque el mérito es importante, pero tiene que ver mucho también con que las condiciones estén dadas para que todos puedan alcanzar los objetivos», sostuvo.

Insistió también en la importancia de la Ley “y afirmó que lo que garantiza es que “que quienes tengan a cargo la administración de ciudades en la provincia de Entre Ríos, puedan tener esa visión compartida, es mucho más enriquecedora que nos sirve de apoyo mutuo para poder trabajar y avanzar en proyectos en conjunto».

El gobernador, sostuvo que al hablar de paridad integral también hay que “interpelar a la sociedad civil, a que los directorios de empresas se garantice la participación de la mujer, a que en los sindicatos pueda haber participación para alentar que las mujeres hagan defender sus derechos, porque las mujeres cuando defienden sus derechos lo hacen con todas las ganas».

“Creo que hoy hemos dado en la provincia de Entre Ríos un alto salto de calidad democrática, de convivencia, de tolerancia, de respeto, esto es lo que implica esta ley». Inmediatamente agregó que «por eso decía que comparto la felicidad y emoción, más allá de compartir el espíritu profundo de esta ley», sostuvo el mandatario.

Aseguró que «esta ley también significa un reconocimiento a todas las mujeres que a lo largo de la historia de nuestro país, nuestra provincia han luchado para conseguir la igualdad de derecho. Esta ley pone de manifiesto que cuando alguien está en un cargo público, no es solamente para permanecer y transcurrir como dice una hermosa canción. Sino que esta para transformar la realidad. Y vaya si lo sabrán las mujeres que en la historia les ha tocado ocupar un cargo público y que lo han ejercido y han hecho valer sus derechos como es el caso de Eva Perón y de Cristina Fernández de Kirchner quizás eso le valió la difamación, la incomprensión; pero el tiempo y la historia siempre terminan ocuparse de poner las cosas en su lugar».

Inmediatamente agradeció «a tantas compañeras que a lo largo de la militancia política han estado presentes para hacer valer sus derechos». Y especialmente agradeció a la vicegobernadora Laura Stratta «el acompañamiento permanente y el apoyo a la gestión», luego agradeció «a las diputadas y senadoras presentes; a agradecerle a Mariel y a mis hijas; a tantas mujeres anónimas que todos los días ponen el cuerpo para poder llevar adelante a sus familias en tiempos difíciles como el que nos toca atravesar. A esas mujeres que cuando recorro la provincia las encuentro en distintas ciudades, anónimamente pero haciendo valer sus derechos, no ocupan cargos públicos, pero están todos los días velando por sus hijos, por sus derechos, a todas mi agradecimiento y reconocimiento».

Por último, dijo: «hoy se da este paso importante, está en nosotros la tarea que viene hacia el futuro que es ni más ni menos que hacer cumplir efectivamente la ley en la práctica cotidiana, este es el compromiso que hoy tenemos que llevarnos de este recinto».

La sesión

La Honorable Cámara de Senadores de la provincia celebró este viernes la segunda sesión especial del 141º período legislativo, en el marco de un debate que fue presidido por la vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta, y que tuvo a la ley de Paridad Integral como único tema de tratamiento en el orden del día.

La sesión se realizó de modo presencial en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná para garantizar las medidas de distanciamiento dispuestas para la prevención del Covid – 19.

Fue un debate atravesado por la emoción y que contó con la asistencia del gobernador Gustavo Bordet, funcionarias y funcionarios del gabinete provincial como Malena Galmarini y Victoria Donda; en tanto que también siguieron el debate vía streaming, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, además de legisladoras nacionales y provinciales; intendentas e integrantes de la Red Para la Igualdad.

La aprobación de la ley de Paridad Integral fue por mayoría con el sólo voto negativo del representante de Gualeguay, Francisco Morchio (Cambiemos), y se llevó a cabo luego de encendidos discursos por parte de las senadoras y los senadores quienes uno a uno fueron tomando la palabra para exponer las razones de su acompañamiento a la iniciativa.

La ley “revertirá desigualdades e injusticias de género”, sostuvo la vicegobernadora Stratta.

“Es un día demasiado importante y demasiado trascendente para permanecer en silencio”, dijo la vicegobernadora Laura Stratta una vez que la norma se convirtió en ley con 16 votos a favor y uno en contra, en el marco de una “licencia reglamentaria” acordada con los bloques y que le permitió tomar la palabra en el cierre de la sesión.

Recordó que al dar a presentarle el texto de la ley al Gobernador y luego con la media sanción de la Honorable Cámara de Diputados, “yo sostenía que en la provincia de Entre Ríos estábamos haciendo historia; y no lo decía sólo por lo que este proyecto implica, impacta y transforma en términos políticos, sociales y culturales sino también por el modo colectivo, multipartidario y multisectorial en que se construyó este proyecto: ahí radica su mayor fortaleza, la fortaleza de la escucha, de recoger miradas, caminos, experiencias, historias, voces muchas voces, de compartir visiones, de recoger demandas, historias; pero también del legado de muchas mujeres que antes que nosotras levantaron y sostuvieron las banderas por la igualdad”.

En ese aspecto, puso en valor el espacio constituido por la Red para la Igualdad “para poder encontrarnos, escucharnos, debatir y reflexionar, pero sobre todo para poder entender que la paridad integral no sólo un debate de la política; es un debate de la sociedad. Por eso la red es multipartidaria pero también multisectorial y por eso la paridad también es integral”, explicó.

Tras recordar que de ese modo prevé la paridad el artículo 17 de la Constitución Provincial reformada en 2008, Stratta destacó a las mujeres convencionales “que en un contexto distinto y adverso, dieron ese debate y lograron ese artículo”.

Consideró luego que “las leyes y los proyectos son el fruto y el resultado de un tiempo histórico, de un contexto histórico y de una época, pero también son el fruto de decisiones políticas”. En consecuencia, manifestó: “Quiero poner de relieve el rol fundamental que ha tenido el Gobernador de la provincia en este proceso histórico, porque no sólo ha promovido y acompañado de una manera clara y contundente y sin fisuras este proyecto de Paridad Integral, sino que ha hecho carne la paridad en las acciones concretas, esas acciones que definen y que no definen”, sostuvo para mencionar la paridad presente en el Gobierno de Entre Ríos. “Es ya no es un gesto solamente, es una convicción”, afirmó la Vicegobernadora.

Puso el acento también en “el trabajo impresionante que tuvieron las Diputadas de la provincia de todos los bloques, que no solamente presentaron el proyecto, empujaron la red, debatieron; sino que se pusieron al hombro la enorme tarea de lograr los consensos y llegar a ese dictamen unificado que nos permitió llegar a la tan anhelada media sanción”.

La Presidenta del Senado además tuvo palabras de agradecimiento para los Diputados varones “por sus aportes y por haber acompañado con su voto” y para los Senadores: “Sin ustedes y sin ampliar esa mirada, sin entender que esto es parte de un contexto histórico no podríamos estar avanzando en esta sanción definitiva”, les dijo.

El reconocimiento fue extensivo a las integrantes mujeres del Senado quienes “pese a ser pocas, son una voz potente, son referentas territoriales y han empujado, cada una desde sus lugares, desde sus vivencias e historias esta ley de paridad”, afirmó la Vicegobernadora quien luego nombró y agradeció “a las miles de mujeres que a lo largo y a lo ancho de la provincia han formado parte de esta red y han empujado este debate que, como muchos de ustedes dijeron, no termina hoy”, consideró.

Más adelante, brindó cálidas palabras hacia la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, quien siguió la transmisión vía streaming, para la funcionaria nacional Malena Galmarini titular de Aysa y para la presidenta del Inadi, Victoria Donda, presentes en el Centro Provincial de Convenciones a quienes destacó por su acompañamiento.

“Para quienes creemos en la política y para quienes creemos que la política repara y transforma, hoy es un día histórico porque estamos sancionando una ley de acción positiva que revierte desigualdades e injusticias de género, y avanza en acciones para abrir puertas y generar oportunidades. Hoy estamos ampliando derechos”, sostuvo Stratta y resaltó que con esta sanción “estamos avanzando hacia una democracia paritaria, una democracia más justa, más plural, con más cantidad de voces”.

“Mañana después de sancionada esta ley yo les aseguro que la sociedad avanza, y avanza porque lo que estamos haciendo con esta ley es poniendo un piso de igualdad, un punto de partida más equitativo; no puede haber mérito si no hay un mismo punto de partida, sino hay un piso de igualdad”, subrayó para cerrar la Vicegobernadora “emocionada, orgullosa y feliz”, sin dejar de expresar su especial recuerdo “a las compañeras que lucharon mucho y ya no están”.

El debate

El carácter histórico del debate se mencionó en las alocuciones como también el reconocimiento al trabajo colectivo que dio lugar al proyecto que fue impulsado por la Vicegobernación a través de la Red para la Igualdad, al tiempo que se resaltó el acompañamiento del Gobernador para que la iniciativa pueda ser realidad.

La primera en tomar la palabra fue la senadora Claudia Gieco (Frente Justicialista – Diamante) quien felicitó Vicegobernadora por impulsar “la Red para la Igualdad multisectorial y multipartidaria con la representación de mujeres de la cultura, de los gremios, de las empresas, de la sociedad civil y de quienes tenemos responsabilidades de Gobierno”.

“Allí pudimos intercambiar, enriquecernos, discutir, contar historias tristes, alegres, conquistas importantes”, valoró Gieco quien consideró que a partir de ese espacio “pudimos entender inclusive en lo personal que debíamos avanzar por algo ambicioso, pero que representaba las voces de todas”.

Tras dar detalles del contenido del texto legislativo, ámbitos y modos de aplicación, destacó el apoyo del gobernador Gustavo Bordet al proyecto, como también “a los compañeros hombres de la comisión”.

“No es fácil para nadie ceder privilegios, pero ellos estuvieron a la altura de las circunstancias apoyando y entendiendo estas desigualdades”, remarcó Gieco, quien dedicó además la ley “a todas las mujeres que a la largo de la historia nos han permitido vivir este momento”, e invitó a sus pares en la Cámara a que “acompañen el proyecto y que todos trabajemos por una Entre Ríos más justa e igualitaria”.

En segundo término tomó la palabra el senador Horacio Amavet (Frente Justicialista – Uruguay) quien participó de la sesión por plataforma virtual. El legislador resaltó: “Tuvieron que pasar doce años para que esta letra que parecía muerta de la Constitución se vaya a hacer realidad. Yo creo que eso tampoco es casualidad, porque en Entre Ríos ha habido avances”, dentro de los cuales mencionó la elección de la primera vicegobernadora de la provincia o la conformación de un gabinete provincial con paridad de género: “Son señales indubitables”, indicó.

“Seguramente se argumente o se quiera contrarrestar este tipo de leyes diciendo que las mujeres se tienen que ganar su lugar en la política o en la sociedad por su capacidad, y sabemos que ese concepto cuando la desigualdades son tan manifiestas y están tan estructuradas en una sociedad, se precisa de la acción positiva de una ley, de la corrección legislativa, para que tengamos una sociedad más justa”, consideró y adelantó su acompañamiento a la sanción, en tanto “creo que cuando se votan leyes como ésta vamos en el sentido correcto, y es una renovación de esperanza, porque elegimos un sistema de gobierno representativo, republicano y federal pero ahora también será paritario; eso lo hace más democrático y más igualitario”, afirmó Amavet.

La senadora por Nogoyá, Flavia Maidana (Frente Justicialista), tomó la palabra a continuación y sostuvo se cristalizó “un proceso histórico, una historia vivida por nosotras como mujeres e hijas de este tiempo pero marcado con la lucha de aquellas que nos precedieron y allanaron el camino del amor, la justicia, el de narrar, escribir y contar otros modos de hacer historia, sin silencios, sin pausas, sin versiones que olviden a algunos e inventen a otros”.

La senadora nogoyaense agradeció al gobernador “porque no es casualidad que la Cámara esté presidida por una mujer, no es casualidad que sea Vicegobernadora” y recordó que hace casi 70 años las mujeres votaban por primera vez.

Luego fue el momento del senador Gastón Bagnat (Cambiemos – Victoria) quien tras dar cuenta del “proceso reflexivo” que realizó para llegar argumentar su voto, habló su vivencia familiar en torno a la paridad y luego se refirió “al rol de la militante mujer”, a la cual reivindicó en nombre de “todas esas militantes que pelearon silenciosamente para que yo esté sentado acá”. Consideró la jornada como histórica y como “una conquista y que me ha conquistado”, dijo para adelantar su voto afirmativo.

La senadora Ester González (Frente Justicialista – Feliciano) brindó su mensaje seguidamente: “Es ésta una sesión con mucha emoción, con mucho recuerdo sobre nuestras luchas y con mucho agradecimiento sobre todo, y en primer lugar a dios que tras 35 años de militancia activa y siempre dentro de mi querido Partido Justicialista estemos hoy aquí en esta legislatura y en esta sesión poniéndole este broche de oro a la lucha de las mujeres”.

Tras agradecerle al Gobernador “quien junto a nuestra querida vicegobernadora Laura Stratta tomaron y levantaron nuestra banderas y nos acompañaron y nos acompañarán en este lucha para que las mujeres lleguemos a esta instancia”, consideró a la paridad integral “una deuda que los hombres, que el Poder Ejecutivo tenían con las mujeres entrerrianas, porque hablar de cuestión de género no es solo sacarse una foto o hablar de nuestra sensibilidad de mujeres, el género es mucho más abarcativo”.

Luego fue el turno del senador Jorge Maradey (Frente Justicialista – Gualeguaychú) quien entendió que “esta ley de paridad integral que impulsa la vicegobernadora y nuestra compañeras legisladoras y que llega tras una inmensa movida de mujeres, hoy es una conquista real, una conquista porque equipara, iguala y elimina diferencias tan crueles, tan desiguales, tan asimétricas entre ambos géneros”, sostuvo.

Y también “es una deuda histórica porque las mujeres se merecían desde hace un buen tiempo esta ley. Era hora de dar este salto de calidad porque ya era el momento de materializar esta enorme movilización multisectorial y multipartidaria en un proyecto transversal y amplio que consagre a las mujeres como lo que son: personas, integrantes, ciudadanas políticas, con poder de hacer la historia y transformar la sociedad”, expresó.

A su turno el senador de San Salvador, Marcelo Berthet (Frente Justicialista) tras recordar la ley Nº 13.010 que instauró el sufragio femenino, destacó el trabajo de la Red para la Igualdad que tuvo a su cargo la elaboración del proyecto y destacó de este espacio su amplia participación. “Pero sobre todo creo que lo más importante es haber logrado el consenso. Una palabra que hoy a muchos se nos ha perdido del diccionario o se nos ha caído de nuestro diccionario, de nuestro léxico porque nos conviene querer fomentar la grieta con la separación de los argentinos”, sostuvo.

Por su parte la senadora Nanci Miranda (Frente Justicialista – Federal ) al tomar la palabra, reconoció su cambio de pensamiento respecto a la paridad. “Si esta ley se hubiera propuesto en la gestión anterior no la hubiera votado. Pero de a poco empecé a entender que sobre lo personal está lo colectivo” admitió, y afirmó haber llegado a la banca “porque alguna vez alguien me dijo que no podía, y pienso que nosotras no necesitamos el permiso de nadie cuando queremos lograr un objetivo. Nos han metido en la cabeza que sí necesitamos que alguien nos diga que tenemos capacidad e idoneidad o la famosa palabra ‘si servimos para algo’”, comentó.

En ese sentido, manifestó que a medida que la temática fue abordándose en el marco de la Red para la Igualdad “fuimos trabajando en esos conversatorios y fui conociendo la realidad de otras compañeras porque en ese momento lo veía desde el lado político, y no es solamente lo político: acá hay un montón de organismos en donde la mujer realmente estaba relegada, donde hay compañeras que no han podido llegar a ningún lugar, a pesar de tener muchísima capacidad porque – discúlpenme los hombres – hay muchos hombres que están ocupando lugares y que la verdad están dejando mucho que desear y nadie les dice que tenían que demostrar si servían para algo”, afirmó arrancando aplausos entre los presentes en el Centro Provincial de Convenciones.

El senador de Gualeguay, Francisco Morchio, presidente del bloque de Cambiemos, fue el único que votó en forma negativa, entendió que “tomando como guía la idoneidad, quienes vayan a ocupar cualquier cargo o función tienen que ser los que mejor preparados estén para eso”.

«Al momento de dar respuestas, poco le importa a la gente el género del funcionario que se las dé; lo que le importa es que le den la respuesta”, afirmó. Luego sostuvo que “las desigualdades que existían hace años no son tales; por eso considero que un proyecto como éste hoy no es necesario ya que las respuestas que debemos dar son otras”, sostuvo.

“Los cambios ya sucedieron porque la sociedad ha evolucionado y sigue evolucionando; esta ley que podría haber sido necesaria hace 35 años, no es una necesidad para la sociedad de hoy” consideró.

Finalmente, hizo lo propio el presidente del bloque del Frente Justicialista, el senador de Concordia, Armando Gay, quien compartió y adhirió a las expresiones vertidas por las y los senadores de su bancada.

Dijo sentirse orgulloso “de poder participar, de poder pertenecer a este cuerpo que está consolidando un paso trascendental en cuanto a lo que es la equidad de género”. “En sí lo que estamos haciendo hoy es aplicar el criterio de justicia a un caso concreto de la realidad”, opinó.

“Nadie va a poder poner en tela de juicio que el proyecto que estamos analizando hoy que es justo y que es necesario, es el producto del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo de miles de mujeres que a lo largo del tiempo han bregado y han luchado por esta igualdad de derechos”, expresó para considerar luego que “este proyecto va a ser uno de los grandes hitos y uno de los proyectos más importantes en la historia del siglo veinte”.

“Seguramente va a ser la apertura o el motor de grandes transformaciones que se van a ir dando con el transcurso del tiempo”, aseveró Gay.

La sesión contó con la presencia de las legisladoras nacionales y provinciales, de ex convencionales constituyentes, funcionarias provinciales e integrantes de la Red.