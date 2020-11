El río sigue bajando sensiblemente

Altura del río en Puerto Concepción del Uruguay 0,16 Bajando. Vientos débiles y moderados del NE, rotando al N. Brumoso. Despejado sobre el Norte y Centro, y poco nuboso sobre el Sur de la pcia. Luego por la tarde manteniéndose ventoso. Poco nuboso sobre el Norte de la pcia., y parcialmente nublado sobre el Sur y Centro de la misma. Muy caluroso. Alta a muy alta sensación térmica. Vientos en disminución y rotando al NE por la noche. Nubosidad en aumento. Inestable sobre el Sudoeste y Centro Oeste de la pcia. Probables lluvias y algunas tormentas dispersas. Temperatura mínima en ascenso marcado y máxima en ascenso. Condición: VERDE a AMARILLA por altas temperaturas y luego por inestabilidad. Temperatura Mínima pronosticada: entre 21 y 23° C. / S. T. mínima: 19 a 21° C. Menores sobre el Este de la provincia. Temperatura Máxima pronosticada: entre 36 y 38° C. / S. T. máxima: 40 a 43° C. Mayores sobre el Este de la provincia.

IMPORTANTE:

Este martes podría alcanzarse el pico de máximas temperaturas con muy altas sensaciones térmicas, que en especial afectarían al Oeste de la pcia. Durante la noche del martes estaría incrementándose la nubosidad desde el Oeste, y es probable que las condiciones de inestabilidad pre-frontales comiencen a llegar al Sudoeste y Centro Oeste de la pcia. Desde los análisis de los modelos se estima que las condiciones de inestabilidad se irían extendiendo gradualmente en la provincia durante el miércoles, y que entre fines de la tarde y la noche mejoraría temporalmente. También se observa probable un período amplio de inestabilidad que se mantendría hasta los días del próximo fin de semana. Podrían generarse en dichos días condiciones de significativa inestabilidad, que iremos corroborando con evaluaciones reales. Se recomienda mantenerse adecuadamente hidratado, mantener observación en niños y ancianos, protegerse de la radiación solar, y evitar en lo posible esfuerzos prolongados bajo el sol.