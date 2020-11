El Concejo Deliberante de Colón pide actuación a la Justicia

Ediles de ambos bloques expusieron sobre la fecha del 25 de noviembre. Desde “Todos por Colón” se refirieron a los casos acontecidos en la Ciudad

La última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Colón llevada a cabo el miércoles 25 de noviembre, coincidió con el Día Internacional de Eliminación de las Violencias hacia Mujeres, Jóvenes y Niñas. También ese día se llevó a cabo en Colón una marcha pidiendo justicia por hechos ocurridos recientemente donde una mujer fue asesinada.

En la sesión fueron declaradas de Interés las actividades organizadas para conmemorar la fecha, un proyecto de ambos bloques, y desde el bloque “Todos por Colón” se pidió aprobar el Proyecto de Ordenanza iniciado por el Ejecutivo Municipal, para crear el área de Equidad de Género.

Varios concejales de ambos bloques se refirieron a la fecha en la sesión, como la concejal Belén Padilla, quien afirmó: “Es una señal que tengamos que legislar este día, la violencia de género ha sido y sigue siendo en muchas partes del mundo, un delito oculto, prácticamente algo que no se ve y que muchos tratan de esconder”.

“La violencia física o psicológica es una manera de control sobre nosotras, lamentablemente nos hemos acostumbrado a justificar, a cubrir a nuestros agresores, a intentar ayudar a nuestras amigas, a nuestras hermanas, a nuestras familiares, justificaciones que realmente no valen la pena y que no son ciertas” dijo la concejal colonense.

Y agregó: “Muchas veces nos culpamos a nosotras mismas por actos que nos hacen creer que cometimos, por cómo salimos vestidas a la calle, por qué cosas sí o no hacemos dentro de nuestros hogares y eso no está bien, no puede seguir pasando y no debemos permitirlo”.

De fondo se escuchaban aplausos de la marcha pidiendo justicia por Ginna, la víctima de violencia de género más reciente en la ciudad. Un nutrido grupo de personas partió desde plaza San Martín culminando la marcha en plaza Washington.

Al respecto, la concejal Padilla expresó: “en este momento creo que tendría que decir por suerte, pero no es por suerte, esto que estamos escuchando en este momento y lo que está pasando en distintas partes del país y del mundo es por consecuencia” sostuvo.

“Por consecuencia del cansancio que todas venimos sufriendo, y de un tiempo a esta parte ya nos hemos decidido a decir basta, y a no seguir tolerando todas estas cosas que nadie tiene por qué atravesar y vivir”, aseveró.

Y añadió en ese sentido: “En nuestra ciudad se han tomado más de 340 denuncias por violencia de género, sin contar otras tantas que no se han tomado por negativa de la policía, porque muchas mujeres no llegan a la comisaría, porque sus agresores nos las dejan o porque no se animan y están escondidas”.

“Ginna o Gisela como queramos llamarla llegó a hacer una denuncia pero hoy no está, hizo una denuncia y la justicia dictaminó una medida perimetral para su agresor, la cual considero que fue una reja invisible, porque él se acercó a ella y pasó lo que pasó”.

La edil del bloque “Todos por Colón” señaló además: “Creo que esto tiene que incentivarnos a trabajar más fuerte desde nuestro lugar por los derechos, para que esto no vuelva a pasar y debemos exigirle a la justicia que de una vez por todas actúe, porque no queremos otra mujer muerta en nuestra ciudad, ni el departamento ni en ningún lugar del mundo”.

“Esto, ¿si se podría haber evitado? Yo creo que sí, y que no deberíamos estar en este momento lamentando la pérdida de una mujer”.

“Desde mi lugar me comprometo a seguir trabajando, creo que hablo por todos los que estamos en este recinto, en legislaciones que ayuden a las mujeres y a los niños a no vivir más situaciones de violencia y en el caso de vivirlas que tengan herramientas para salir adelante” afirmó.

Para finalizar agregó: “también creo que el Observatorio de Género que se ha creado por Ordenanza el año pasado y que este año lo hemos podido conformar, debe ser una herramienta de ayuda, control y contención para que no vuelvan a pasar estas cosas, debemos dar el ejemplo las ganas a las demás ciudades que realmente quieren imitar y llevar adelante en sus ciudades un Observatorio de Violencia de Género” puntualizó Belén Padilla.