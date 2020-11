Un año más nos encuentra en la conmemoración de esta fecha, instituida en homenaje a las Hermanas Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas en 1960 por la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Madres, hermanas, militantes, brutalmente asesinadas por luchar por los derechos.

En su recuerdo, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Bogotá en 1982 decidió nombrar esta fecha como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designa el 25 de noviembre como el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

60 años han transcurrido desde el femicidio de «Las Mariposas». La violencia contra las mujeres es una violación a los Derechos Humanos y una problemática social de grandes dimensiones, que afecta a toda la sociedad.

Constituye, asimismo, una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales, basadas en una supremacía de lo masculino, que ha redundado en diversas formas de discriminación y violencia, impregnando las relaciones sociales, las instituciones y las leyes o la efectiva aplicación de estas.

Desde *AGMER SECCIONAL URUGUAY*, en este año tan particular, nos manifestamos en homenaje a sus luchas que son las nuestras, la del colectivo de trabajadoras y la de todas las mujeres, en repudio a tan cobardes ataques que se manifiestan no sólo de manera física sino también sexual, psicológica, económica, obstétrica, etc.

Simbolizando la lucha cotidiana en los diferentes ámbitos y al no poder realizar manifestaciones presenciales se realizaron diferentes intervenciones artísticas tanto en la localidad de Concepción del Uruguay como en Filial Basavilbaso, pintando murales e interviniendo bancos en plazas públicas.

Agradecemos la colaboración de Flavia Montañana y Nancy Barbara por los diseños, al Club Ramsar de Basavilbaso, al Área de la Mujer de la Municipalidad de Basavilbaso y todas aquellas personas que colaboraron en la realización de los mismos.

_*»yo sólo sabía de luchas con mis armas naturales, la sinceridad, la ternura y el cariño»*._ *Minerva Mirava