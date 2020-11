Clima sobre Concepción del Uruguay

Altura del Río Uruguay Puerto Concepción del Uruguay 0,86 Bajando. Vientos débiles del Noreste rotando temporariamente al Este. Poco nuboso a despejado. Tiempo bueno. Poca variación de la humedad. Luego, durante el día, vientos en incremento a regulares del Noreste. Templado a cálido por la tarde. Luego, durante la tarde o hacia la noche, nubosidad en incremento parcial y paulatino desde el oeste provincial. Temperatura mínima en leve ascenso o en poco cambio y máxima en incremento. Sin fenómenos de importancia. Temperatura Mínima pronosticada: entre 12 y 14° C. / S. T. mínima: 11 a 13° C. Menores sobre el Sudeste de la provincia. Temperatura Máxima pronosticada: entre 30 y 32° C. / S. T. máxima: 32 a 34° C. Mayores sobre el Oeste de la provincia.